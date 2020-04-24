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Культурные развлечения в Калуге перешли в онлайн

Опубликовано: 24.04.2020 15:57 0 404
Культурные развлечения в Калуге перешли в онлайн

И неудивительно: в России заработал интернет-портал  «Дом по другим правилам», на котором собраны бесплатные развлечения на любой вкус: онлайн-концерты, экскурсии в музей, лекции, кинопоказы, спортивные тренировки и многое другое.

Развлекательную digital-платформу запустила компания Tele2. Отдохнуть в «доме» может абсолютно любой калужанин, ограничений никаких нет. По сути, это настоящий дом в Сети, где сейчас, в режиме самоизоляции, многие смогут вновь встретиться с друзьями или даже устроить интернет-свидание за просмотром фильмов.

- «Дом по другим правилам» - это не просто сайт с набором ссылок: в нем есть комнаты по интересам, - рассказал Артем Киракозов, руководитель департамента по операционному маркетингу и развитию промоэкспертизы компании. – Мы хотим поддержать людей в сложившейся ситуации, поэтому создали место, где каждый, не выходя из дома, сможет найти занятие по душе и не скучать.

В кинозале жителей Калужской области ждет подборка актуальных фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра Wink, в тренажерном зале – тренировки с фитнес-инструкторами клуба «Комета Black», в гараже – концерты-квартирники, на кухне – кулинарные мастер-классы, а в игровой – соревнования по мобильному киберспорту. На любое мероприятие можно позвать друга, отправив ему приглашение в мессенджер. А можно найти новых друзей уже на месте, общаясь в уютном чате в расслабленной атмосфере у бассейна или в баре.

Посетители наверняка оценят, что все развлечения подобраны с особой тщательностью: например, в подборку кинозала вошли рейтинговые фильмы, которые на сайте-источнике можно посмотреть только за деньги. А мастер-классы для калужан в «доме» дают популярные столичные шеф-повары или модные спортивные тренеры.

Однако раскрывать секрет о том, кто выступит на большом концерте в честь новоселья «дома», - а будет это 1 мая, - представители оператора не стали. Но намекнули, что придет популярная группа, и ее концерт станет приятным сюрпризом. Думаем, посмотреть стоит обязательно.

Ценно, что данный проект поддержал Государственный Эрмитаж. Совсем скоро гости увидят постоянные экспозиции музея, а также попадут в места, обычно закрытые для публики. В эксклюзивной подборке – прогулка по цветущему Висячему саду Малого Эрмитажа, знакомство с чердаками и крышами Зимнего дворца и многое другое. Также можно будет послушать лекции по истории культуры от просветительского проекта Arzamas и образовательный плейлист от Института «Стрелка». 

Сориентироваться во всем многообразии мероприятий, которые будут проходить в «Доме по другим правилам», гостям поможет его прекрасная хозяйка Миа. Это искусственный интеллект, который после короткого теста составит индивидуальную программу онлайн-развлечений в соответствии с личными интересами каждого.

В компании надеются, что на новой площадке каждый житель нашей области сможет почувствовать себя как дома. Тем более что портал станет не просто сайтом в интернете, а местом, куда можно «зайти» после работы, пообщаться и познакомиться с интересными людьми.

До встречи в «доме»!

Опубликовано: 24.04.2020 15:57 0 404
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