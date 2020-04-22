Борцам с коронавирусом подарят антибактериальный гель калужского производства

В среду, 22 апреля, в наш регион приехал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Согласно официальной формулировке, главной целью его визита стало знакомство с деятельностью предприятий, которые перепрофилировали свои производства под выпуск продукции для борьбы с эпидемией. По-простому - оперативно приспособили своё производство под самую актуальную для страны цель - борьбу с коронавирусом.

В индустриальном парке «Ворсино» в Боровском районе Мантуров с Шапшой побывали на заводе компании «Л’Ореаль». Там запустили линии по выпуску дезинфицирующих средств.

В Калужской области парфюмерный гигант будет выпускать гель-санитайзер на основе этилового спирта. Объем составит порядка 100 литров в сутки или 1000 штук флаконов объемом 100 мл. Эта продукция будет бесплатно поставляться в медицинские и во все другие учреждения Калужской области, которые нуждаются в средствах защиты.

Согласно позиции главы региона, власти должны помогать тем предприятиям, которые помогают жителям Калужской области справиться с проблемами, вызванными пандемией.

- Сейчас очень важно полностью обеспечить медперсонал в регионе масками и другими средствами защиты, поскольку без них врачи не смогут работать и лечить калужан, - сказал Владислав Шапша и поблагодарил компанию за вклад в борьбу с коронавирусом.

Согласно данным, озвученным Мантуровым, рост суточного объема производства антисептиков в стране вырос с 45 до 300 литров.

Калужский «Л’Ореаль», напомним, производит 100 литров в сутки.