16-летняя калужанка стала финалисткой всероссийского фотоконкурса

Фото Ольги Новиковой «Тающий день».

16-летняя Ольга НОВИКОВА из Калуги стала финалисткой всероссийского фотоконкурса «Самая красивая страна глазами детей», ежегодно проводимого Русским географическим обществом. В этом году на конкурс прислали 11 340 фотографий.

- Быть увиденной и услышанной в финале такого крупного и масштабного проекта для меня большая радость и честь, - говорит девушка. - Мне приятно осознавать, что среди такого количества присланных фотографий эксперты отметили мою работу.

Ольга четвёртый год занимается в фотостудии «Улыбка». Она ученица известного калужского фотографа Алёны Кочетковой.

Ольга неоднократно становилась победительницей всевозможных конкурсов. Так, год назад она завоевала золотую медаль Всероссийских Дельфийских игр России.

В настоящее время на сайте Русского географического общества проводится голосование за лучшую работу. Её фотография представлена в номинации «Мир людей», фото - «Тающий день».

Главный приз в каждой из номинаций конкурса – профессиональная фотокамера.