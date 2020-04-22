16-летняя калужанка стала финалисткой всероссийского фотоконкурса

Фото Ольги Новиковой «Тающий день».
16-летняя Ольга НОВИКОВА из Калуги стала финалисткой всероссийского фотоконкурса «Самая красивая страна глазами детей», ежегодно проводимого Русским географическим обществом. В этом году на конкурс прислали 11 340 фотографий.
- Быть увиденной и услышанной в финале такого крупного и масштабного проекта для меня большая радость и честь, - говорит девушка. - Мне приятно осознавать, что среди такого количества присланных фотографий эксперты отметили мою работу.
Ольга четвёртый год занимается в фотостудии «Улыбка». Она ученица известного калужского фотографа Алёны Кочетковой.
Ольга неоднократно становилась победительницей всевозможных конкурсов. Так, год назад она завоевала золотую медаль Всероссийских Дельфийских игр России.
В настоящее время на сайте Русского географического общества проводится голосование за лучшую работу. Её фотография представлена в номинации «Мир людей», фото - «Тающий день».
Главный приз в каждой из номинаций конкурса – профессиональная фотокамера.
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