Фотография как способ преодоления боли и страха

Сегодня днём мы опубликовали фоторепортаж калужанки Алёны КОЧЕТКОВОЙ о жизни и быте простой крестьянской семьи под названием: Дом, в котором светло. А на прошлой неделе наш корреспондент встретился с ней и пообщался о любви к профессии, умении видеть прекрасное в обыденном и о борьбе с болезнью. Подробнее об этом - в статье ниже, которая вышла в среду, 19 сентября в 1080-м номере "Калужского перекрёстка".

Очаровательная улыбчивая молодая женщина входит в комнату — и в помещении будто становится светлее. Алёне только 30 лет, а она уже неоднократный победитель и лауреат региональных, всероссийских и международных фотоконкурсов. Её работы приняты в фонд Государственного Русского музея и Чувашского государственного художественного музея.

От ученицы до учителя

В фотографию калужанку привело простое любопытство.

— Мне было 19 лет. Я увидела объявление о наборе в фотостудию «Улыбка». Почувствовала интерес. А потом меня это так затянуло, что стало любимым занятием. Я закончила экономический институт. Год проработала бухгалтером и поняла, что это совсем не моё. Однажды Виталий Михайлович Гришаков (руководитель фотостудии «Улыбка». — Прим. авт.) заболел и предложил мне его подменить. Так я стала преподавать. Для меня это было очень неожиданно. Никогда не думала о том, что стану педагогом. Более того, всегда себе говорила: «Точно не буду учителем». А жизнь повернулась так, что я уже 5 лет преподаю. Конечно, сначала было сложно: дети смотрят на тебя и чего-то ждут, а ты в ужасе: не знаешь, с чего начать. Потом всё наладилось. Многие мои ученики добились определённых успехов, занимая призовые места на всероссийских и международных фотоконкурсах.

«Солнечный душ».

Порой к нам приходят дети, которые сразу поражают своим необычным взглядом на мир. Остаётся это только развить и направить. Но, к сожалению, мнение о том, что хорошо, а что плохо, формируют сейчас соцсети. Бывает, что фотография собирает много лайков от одноклассников, а сама по себе она ни о чём. Важно научить ребёнка отбирать хорошие кадры, анализировать свои работы. Это достаточно сложно. Представление о фотографии у ребят постепенно меняется. Главное, чтобы в работах были яркий образ, чувства, энергия, которая будет передаваться зрителю, не говоря уже о техническом качестве. Ведь художественная фотография не про факты, а про эмоции. Говорят, что сейчас уже все темы отсняты, сложно сказать что-то новое. Поэтому интересно то, как кадр делается. Важно увидеть прекрасное в обыденных вещах.

Свобода

Алёна говорит, что ради творчества отказалась от коммерческой фотографии.

— Это совершенно другая сфера, и, когда начинаешь в неё углуб­ляться, уходишь совершенно в другую сторону. У меня сейчас есть возможность не заниматься коммерческой съёмкой, поэтому я с удовольствием ею не занимаюсь. Мне нравится снимать для души — например, глубинку. Приезжая несколько раз в одно и то же место, постепенно знакомишься с его жителями. Многие приглашают к себе — так неожиданно появляются фотогерои. В глубинке всё по-другому: отношения, ритм жизни, ощущения. Там даже ночь наступает иначе: если темно, то темно абсолютно. А в город приезжаешь — много огней, улицы освещены и нет того уютного ощущения темноты.

«Безмятежность».

В одной деревне я познакомилась с девочкой. Она привела меня в дом и говорит маме: «Это моя подружка». А на вид её мама — моя ровесница. Я сразу стала фотографировать обстановку дома, то, как женщина готовит. Хозяйка усадила меня за стол и продолжила спокойно делать свои дела, вообще не интересуясь, зачем я снимаю, для чего.

Включить обаяние

— Как правило, человек с фотоаппаратом, где бы он ни появился, привлекает к себе внимание. Случается, что люди против того, чтобы их фотографировали. Нужно просто с ними поговорить, расположить к себе, включив всё своё обаяние. Не надо делать вид, что ты американский шпион. Люди чаще всего идут навстречу, начинают с тобой общаться и даже готовы показать какие-то интересные места или вещицы. За всё время у меня был лишь один неприятный инцидент, когда в кадр попал опустившийся человек. Он разозлился и погнался за нами. Но в целом люди адекватны.

«Раздумья».

Если человек не хочет, чтобы его снимали, я отношусь с пониманием. А был и такой забавный случай: за мной по пятам шёл мужчина и просил его не фотографировать, хотя мой объектив и так не был нацелен в его сторону. В конце концов я развернулась к нему с фотоаппаратом и сказала: «Вы, видимо, просто очень хотите, чтобы я вас сфотографировала».

Откровенная серия

Алёна работает в разных техниках. Есть у неё и цветные, и чёрно-белые снимки. Но сейчас её больше привлекает именно цветная фотография.

Её последняя серия «Как я болела» заняла первое место в номинации «Моя планета» на Международном конкурсе фотожурналистов имени Андрея Стенина. Эти фотографии мало кого могут оставить равнодушными. В них Алёна откровенно и достаточно смело рассказала о том, как боролась с онкологическим заболеванием.

— Никогда не думала, что такое может произойти со мной, хотя кое-кто из моих родственников болел раком, и я видела, как они сражаются с этой болезнью. Узнав диагноз, я начала задавать себе вопросы: почему это произошло со мной, за что мне это? Первое время не прикасалась к фотоаппарату, хотя практически с ним не расстаюсь. Позже пришло осо­знание, что многое в моей жизни было неправильно и это надо изменить. Очень важна в такой момент поддержка близких. К счастью, со своими родными я чувствовала себя как за каменной стеной. Хотя жизнь сильно изменилась. Меня мучила бессонница, тяжесть в груди, тошнота, головные боли. Тело начало меняться. Практически всю жизнь я носила длинные волосы, и, с одной стороны, с ними было трудно расстаться, с другой — любопытно взглянуть на себя совершенно другую. Я подобрала хороший парик, и многие знакомые даже не догадывались о том, что со мной происходит. За время посещения больницы я научилась безошибочно определять, у кого свои волосы, а кто уже носит парик. Но это не самое страшное.

В какой-то момент я снова взяла в руки фотоаппарат, часами сама себя фотографировала. Наверное, это была своего рода арт-терапия. Мне это нравилось, занимало моё время. Постепенно творческий поиск становился более направленным. В итоге получилась серия, отражающая мои мысли и ощущения. Интуитивно некоторые фотографии я сняла в красном цвете, и это хорошо выразило моё внутреннее состояние.

Серия «Как я болела». «Поставленный диагноз был неожиданностью. Меня пугала неизвестность, а тревога усиливалась».

Серия «Как я болела». «Я не могла ни на чём сконцентрироваться. Порой было ощущение, что я — разбившийся стеклянный сосуд».

Серия «Как я болела». «Большой проблемой стал приём пищи. Я понимала, что питание очень важно, но аппетит полностью пропал. Даже любимая еда казалась безвкусной и вызывала отвращение».

Я долго не решалась показать эти кадры кому-либо, кроме мужа, но потом отправила их другу-фотографу. Его реакция оказалась совершенно неожиданной. Ему было тяжело смотреть эти снимки. А я изнутри воспринимала эти работы совершенно иначе. Мне, наоборот, хотелось и что-то позитивное показать. В итоге я стала адресно их демонстрировать друзьям, спрашивать их мнение. На творческой встрече в Твери впервые показала эту серию широкой публике. Мои работы тронули многих.

Своими фотографиями я хочу помочь людям понять тех, кто столкнулся с этой болезнью. Ведь многие не осознают, с какими психологическими и физиологическими проблемами приходится сталкиваться больным. Когда нет понимания, тогда нет и сочувствия, которое очень важно.

Когда я заболела, стала среди знакомых искать тех, кто пережил это. Многие поддерживали меня, молились за меня. А теперь на меня выходят те, кому нужна помощь. Я стараюсь их успокоить, поддержать, ободрить. Люди первое время в шоке — и это нормально. Ведь онкология всегда появляется внезапно.

Сейчас медицина сильно продвинулась, поэтому нельзя опускать руки. Конечно, мне в этой истории рано ставить точку. Я регулярно наблюдаюсь у врача. Выход из этой ситуации может быть разный. Никто не даёт гарантий, что ты вылечился — и всё. Это лишь процент вероятности. И, кто знает, в какой процент попал именно ты. Остаются только вера и надежда.

Часть жизни

Сейчас Алёна продолжает заниматься творчеством, преподавать, участвовать в конкурсах.

— Снимать можно в любое время. Я всегда ношу с собой маленький фотоаппарат, делаю какие-то зарисовки, потому что никогда не знаешь, когда получится интересный кадр. Фотографу никогда скучно не бывает, в каких бы ситуациях он ни находился. Даже в очереди можно снять что-то неожиданное. Фотография для меня давно стала неотъемлемой частью жизни. Приятно, когда твои работы высоко оцениваются профессиональным жюри, участвуют в международных выставках и находят отклик у обычных людей.

Работа из серии «Лето».