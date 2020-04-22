На Зайцевой горе зажгут постоянный Вечный огонь

Как мы рассказывали, жители Калужской области были возмущены, что Вечный огонь на Зайцевой горе из экономии зажигают только 9 мая. И в тот же вечер гасят. В этом году всё будет по-другому. К населённому пункту наконец-то подвели газ.

– Планируется зажечь этот огонь накануне празднования Дня Победы, чтобы он никогда уже не потух и горел постоянно, - рассказал директор Калужского объединённого музея-заповедника Виталий БЕССОНОВ в студии «Радио России — Калуга». - Чтобы машины, проезжающие по Варшавскому шоссе, притормаживали возле памятника, видя Вечный огонь, вспоминали о тех событиях, которые произошли там в 42-43 годах, о тех воинах, которые сражались на этой земле.

Напомним, Зайцева гора в Барятинском районе стала местом кровопролитных боёв в 1942-1943 годах. В народе Зайцеву гору называют Высотой смертников. Точное число погибших здесь до сих пор неизвестно. Разные источники называют от нескольких десятков тысяч до 100 или даже 200 тысяч человек. Военно-исторический музей «Зайцева Гора» был открыт 9 Мая 1972 года.