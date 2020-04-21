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Владислав Шапша попросил банкиров быть лояльнее при предоставлении кредитных каникул калужанам

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.04.2020 15:55 2 323
Владислав Шапша попросил банкиров быть лояльнее при предоставлении кредитных каникул калужанам

Во вторник, 21 апреля, глава области Владислав ШАПША посетил центральный офис Калужского отделения ПАО Сбербанк.

Главу области познакомили с работой нового офиса, где также расположены центр оказания услуг «Мой бизнес», бэк-офис ФНС и представительство компании «Астрал». Таким образом, в одном месте человек получает и финансовые услуги, и возможность оперативно решить большинство других задач - от регистрации в качестве индивидуального предпринимателя до получения электронной цифровой подписи и выписки от налоговой.

На встрече с управляющим Калужским отделением ПАО Сбербанк Сергеем ЛУКИЯНОМ руководителя региона интересовало, как часто люди обращаются с просьбой о реструктуризации кредитов, в том числе по ипотеке. По словам управляющего, к настоящему времени рассмотрено 248 заявок по данному вопросу, все обращения удовлетворены.

- Каждый человек, у которого доход сокращен не меньше чем на 30%, может обратиться в банк, и ему будут предоставлены кредитные каникулы, - подчеркнул Лукиян. Четыре программы по реструктуризации кредитов предусмотрены для самозанятых.

Кроме того, банком рассмотрено уже 16 заявлений от субъектов малого и среднего бизнеса по инициированной правительством страны программе субсидирования кредитов с нулевой ставкой для обеспечения заработной платы работникам. Шесть кредитов выдано.

В ходе встречи обсуждался ряд инициатив банка, в том числе о взаимодействии с сетью МФЦ в части установки платежных терминалов в окнах приема и выдачи документов в офисах «Мои документы».

Речь также шла о дальнейшем развитии в регионе проекта по безналичной оплате проезда в общественном транспорте. Он стартовал в 2017 году, к настоящему времени к автоматизированной системе оплаты подключено более 100 транспортных средств. Предложено его реализовать и в сфере частных перевозок.

Владислав Шапша поддержал инициативы банка, признав их актуальными для населения. Вместе с тем глава области обратил особое внимание на необходимость более внимательного отношения финансовых организаций к клиентам с учетом сложившейся обстановки:

- Люди знают, какие меры поддержки наше государство анонсировало и уже предоставляет, - подчеркнул Владислав Шапша. - Банк должен быть более гибким при рассмотрении заявок на облегчение кредитных условий. В той ситуации, в которой мы с вами оказались, главной задачей остается сохранение рабочих мест. Прошу быть лояльнее к людям, им сейчас тяжело.

Он также обратил внимание на важность клиентоориентированного подхода в работе.

- Одна из важных задач – объяснять клиентам, как действовать в новых условиях, - сказал глава региона.

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 21.04.2020 15:55 2 323
Тэги: область
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