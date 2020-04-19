Калужане стали реже выходить из дома

Как мы уже писали, сегодня ночью большинство калужан предпочло праздновать Светлую Пасху по домам. Индекс самоизоляции Яндекса в это время колебался между 4,6 и 4,7 из 5, то есть показывая практически полную безлюдность.

Однако, этот индекс остался довольно высоким и днём. Он не опускаля ниже 3,8, а в районе 19-00 и вовсе достиг отметки в 4 балла. Похоже, что все больше калужан начинает осознавать серьезность ситуации. Тем более, что последние данные по росту заболеваемости и смертности не вселяют оптимизм.

В Москве, где положение с вирусом гораздо хуже, уровень самоизоляции практически не опускается ниже 4,2. Как показывает практика, это одно из главных средств против распространения пандемии.