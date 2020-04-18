Коронавирусное затишье

Опубликованы ставшие уже традиционными сводки по динамике заболеваемости COVID-19 в Калужской области.

Собственно, согласно официальным данным, никакой динамики на настоящий момент нет: вечером 18 апреля число заражённых в регионе не поменялось и составляет 188 человек. Никаких новых случаев не выявлено.

Напомним, что всего в регионе коронавирусом заразились 188 человек. Из них 177 продолжают лечение, 9 уже выздоровело. Также зафиксировано два смертельных случая.