Новый музей, «Кванториум» и Великая Победа: Дмитрий Денисов показал главе региона Калугу

Известно, что с момента вступления в должность глава региона Владислав ШАПША объезжает Калужскую область и знакомится с текущей обстановкой на местах. В последние дни внимание врио губернатора сосредоточено на областном центре.

Его градоначальник Дмитрий ДЕНИСОВ принимает участие во всех рабочих поездках главы региона по ключевым объектам Калуги.

Одним из них является ОАО «КНИИТМУ». Его Шапша и Денисов посетили 14 апреля.

Основное направление деятельности предприятия – создание современных, высокотехнологичных систем и комплексов помехоустойчивой связи, оповещения и другого электронного оборудования. В 2019 году за особый вклад в развитие экономического, социального, промышленного потенциала нашего региона и укрепление оборонного могущества страны предприятию присвоили Почётное звание «Трудовая слава Калужской области».

- Нам важно сохранить работоспособность предприятий, задействованных в экономическом комплексе, и поддержать их в нынешних непростых условиях, - отметил в ходе встречи с коллективом предприятия Дмитрий Денисов.

В тот же день градоначальник вместе главой региона посетил детский технопарк «Кванториум». Обучение в этом инновационном центре дополнительного проводится по 12 образовательным программам. В их числе есть и такие популярные направления, как «Робостарт», «IT-прорыв», «Дизайн мышления», «Освоение космического пространства».

Работники детского технопарка рассказали высоким гостям о недавних достижениях своих воспитанников. Калужские кванторианцы стали победителями VI Национального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности WorldSkills Hi-Tech АО «НПО Лавочкина». Наши школьники заняли третье место в компетенции «Инженерия космических систем».

Во время этой встречи губернатор и городской голова обсудили с руководством «Кванториума» несколько рабочих моментов, связанных с техническими возможностями дистанционного обучения.

Рабочая поездка завершилась осмотром объектов, которые будут отремонтированы в этом году в рамках федерального нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Подробнее об этом мы писали ранее: Ремонт дорог в Калуге: чего ждать от нового сезона.

Серия рабочих поездок Владислава Шапши и Дмитрия Денисова продолжилась 15 апреля. В этот день они посетили военно-исторический комплекс «Маршал Победы – Георгий Константинович Жуков». Открытие этого масштабного объекта запланировано на 7 мая.

Задача проекта – показать величие и важность последней операции и завершения Великой Отечественной войны.

- Музейный комплекс-диорама будет решать целый комплекс образовательных и воспитательных задач, способствовать развитию внутреннего туризма, - рассказал Дмитрий Денисов. – На данный момент в Калуге нет диорам подобного масштаба, посвящённых указанному периоду Великой Отечественной войны. Мы уверены, что и у калужан, и у гостей нашего города и региона это вызовет дополнительный интерес к истории Великой Отечественной войны и биографии великого полководца.

К 7 мая также обновят аллею калужан – Героев Советского Союза, полных кавалеров ордена Славы, Героев России. На ней установят восемь пьедесталов с бюстами Героев Советского Союза. Постаменты изготовлены из бетона, по проекту Российского военно-исторического общества, и облицованы гранитными плитами. Надписи выполнены гравировкой с заполнением золотой краской.

В рамках работ по благоустройству аллеи здесь проведут освещение, высадят деревья и кустарники, установят скамейки с мемориальной символикой и ограждение.