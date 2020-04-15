Ремонт дорог в Калуге: чего ждать от нового сезона

В начале марта мы рассказывали о том, как ключевые улицы Калуги, на которых в прошлом году проводился ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», достойно пережили зиму. Асфальт остался на месте, никаких ям не наблюдалось, хотя разметки почти нигде не было.

Несмотря на критику, которая в прошлом году обрушилась на тогдашних городского голову Дмитрия Разумовского и начальника управления городского хозяйства Алексея Волкова, дороги всё же получилось сделать.

А набитые шишки помогут не повторить ошибок в нынешнем году. Новый ремонт уже начался.

Обойдемся без перекрытий

Во вторник, 14 апреля, врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ и глава области Владислав ШАПША в рамках рабочей поездки осмотрели объекты дорожного ремонта. Один из них - улица Луначарского. Здесь уже начаты работы по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».



- Важно, что ни на одном из этапов дорожных работ полного перекрытия движения не планируется, - отметил Денисов. - Здесь отремонтируют дорожное полотно и тротуары, заменят бордюрный камень и три остановочных павильона.

В настоящее время уже демонтирована часть старых бордюров, идут работы по установке новых и укладке плитки по мере завершения работ на участках «Калугаоблводоканала». Параллельно с этим до конца июня здесь проведут замену сетей «Калугатеплосеть», «Газпром газораспределение Калуга» и «Ростелеком».



Напомним, работы уже ведутся на улицах Болдина, Салтыкова-Щедрина, Фридриха Энгельса и Максима Горького.

Для подрядной организации на этих улицах установлен общий срок окончания всех работ по ремонту – 30 июля. В то же время общий срок выполнения работ по улице по условиям заключенного муниципального контракта с момента выдачи заявки до 15 сентября.

Новая правила по фрезерованию

Учитывая многочисленные жалобы автомобилистов на большой временной промежуток между фрезерованием дорожного полотна и укладкой выравнивающего слоя асфальта, проведя работу над ошибками прошлого года, на данный период подрядчикам отвели срок 10 дней.

Как пояснила недавно директор МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства» города Калуги Татьяна АРЕН, в условия контрактов теперь включены более жесткие требования к формированию и исполнению графика производства работ. Основной акцент сделан на обязательное наличие предельных сроков производства отдельных этапов и видов работ (фрезерование, выравнивающий слой, верхний слой, замена бортового камня, ремонт тротуаров). Таким образом, отфрезерованным участок может находиться не более 10 дней.

За несоблюдение такого порядка предусмотрены штрафы, а также возможность досрочного расторжения контракта в одностороннем порядке.

- Штрафные санкции будем применять в обязательном порядке, - отметила директор МКУ «Служба единого заказа городского хозяйства».

Даже если участки дорожного полотна отфрезерованы, примыкания и съезды должны быть плавными для беспрепятственного движения. За несоблюдение таких правил тоже будут штрафовать.

Сделают комплексно

Ещё одним принципиально важным моментом реализации проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года является комплексность, пояснили специалисты управления городского хозяйства.

В обязательном порядке до проведения работ по ремонту дорожного покрытия по всем из 14 улиц будут проведены работы по перекладке подземных коммуникаций сетевыми организациями. Эти меры необходимы для долгосрочной эксплуатации новых автомобильных дорог.

На объектах ремонта расположено 712 колодцев и 56 ливневых решеток, на которых будут установлены опорные плиты. При этом, по возможности, большинство колодцев перенесут с проезжей части на зеленую зону.

ГП «Калугаоблводоканал» на 2020 год запланированы работы по перекладке 15 километров водопроводно-канализационных сетей.

В планах МУП «Калугатеплосеть» - замена стальных футляров и трубопроводов тепловых сетей общей протяженностью более трёх с половиной тысяч погонных метров.

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» запланировано переустройство кабельных линий общей протяженностью 4,2 км.

Все работы ведутся поэтапно, отдельными участками по утвержденным графикам.

Также будут заменены 27 остановочных павильонов, отремонтированы тротуары на площади порядка 60 тыс.кв.м.

Завершающим этапом работ должна стать дорожная разметка, которая будет нанесена горячим термопластиком, и установка около 5 тысяч метров дорожного ограждения.

Выполненные работы проверят в ходе лабораторных исследований. Их должна будет провести сама подрядная организация. Затем качество проверит лаборатория, привлеченная заказчиком, а также, в рамках контрольных мероприятий, независимая лаборатория регионального министерства дорожного хозяйства. Проверке будут подвергаться не только асфальтобетонное покрытие, но и используемые материалы.

Какие улицы отремонтируют:

В 2020 году в рамках реализации проекта БКАД будут отремонтированы 14 автомобильных дорог общей протяженностью 29,086 км. Общая площадь ремонта составит 322,4 тыс.кв.м.

В конце 2019 года проведены аукционы по 5 лотам и заключены муниципальные контракты с 3 организациями.

Подрядчик ООО Руслан-1:

ул. Московская от ул. Ленина до ул. Азаровской,

ул. Максима Горького,

ул. Фридриха Энгельса.

Подрядчик ООО «ДСУ Инжстрой»:

ул. Салтыкова-Щедрина,

ул. Болдина,

ул. Луначарского.

Подрядчик ООО «ДСК-Логистик»:

ул. Советская, от ул. Киевка (ручей Киевка) – п. Турынино – мост через р. Калужка д. Ждамирово (до границы Ферзиковского района).

16 апреля 2020 состоится аукцион на ремонт 7 автомобильных дорог по улицам: