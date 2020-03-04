Сэкономили, но при этом сделали качественно. Калужские дороги пережили зиму?

Вот и закончилась календарная зима и наступила весна. По старой недоброй традиции в Калуге в это время с последним снегом сходит и асфальт. В том числе свежеположенный сезоном ранее. Мы решили пройтись по ключевым улицам города и посмотреть, что стало с асфальтом, положенным в прошлом году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Разметка сошла. И всё?

Результаты немного удивили. На асфальте перекрестка улицы Марата и Дзержинского дефектов не обнаружено. Разве что разметка пешеходных переходов полностью стерлась.

Дорога в районе улицы Рылеева, 19 также пережила зиму хорошо. Та же ситуация на соседней улице Плеханова, 73. Целёхонек асфальт и на Пухова, 49. Калужане не дадут соврать – подобное в Калуге редкость. Неужели дороги научились- таки делать?

Ул. Марата. Весна 2019-го до ремонта.

Ул. Марата. Осень-2019. После ремонта.

Ул. Марата. Весна-2020. После зимы

Тройной контроль и 5 лет гарантии. Такое бывает?

- В ходе работ по нацпроекту у нас в городе шел тройной контроль, - отвечает на наши вопросы директор МКУ Служба единого заказа горхозяйства Калуги Татьяна АРЕН. – Подрядчик в обязательном порядке предоставлял свои лабораторные заключения, мы заключали контракт с независимой лабораторией для регулярного отбора проб, а также Министерство дорожного хозяйства в рамках контрольных мероприятий производили лабораторные исследования.

Участки и места отбора проб не согласовывались. Каждая организация сама решала, на каких участках дороги отбирать пробы. Однако, в целях повышения контроля, общее количество отобранных образцов превысило необходимое значение.

Недавно в Калуге закончила работу ещё одна федеральная проверка качества дорог. Тоже, как и мы, смотрели, как перезимовал асфальт. Официальные результаты ещё неизвестны, акты не пришли, но в Калуге уверены, что обойдется без неприятных сюрпризов.

- Когда мы проверяли дороги в прошлом году, были даже случаи превышения норм, - говорит по этому поводу зам. начальника управления городского хозяйства Калуги Игорь БУГАЕНКО. - К примеру, на одном из участков уложили на 7 сантиметров больше щебеночно-мастичного асфальта, чем положено по стандарту.

Но главные проверки, по словам чиновников, пройдут в апреле, со стартом гарантийного сезона.

- Как только потеплеет, начнётся большая комиссионная работа, - говорит Татьяна Арен. – Будем выезжать по всем объектам, выявлять недостатки и повреждения, выставлять претензии исполнителю и требовать устранения. Ведь гарантийный срок на все работы – пять лет. И все огрехи в течение этого срока исполнитель обязан устранять за свой счёт.

Ул. Рылеева, 19. Весна 2019-го. До ремонта. Ул. Рылеева, 19. Осень 2019-го. После ремонта. Ул. Рылеева, 19. Весна 2020-го. После зимы.

Сделали на 700 миллионов, а оплатили 500. Это как?

Как известно, масштабные работы в прошлом году прошли с чередой скандалов. Напомним: чиновники обещали, что все работы будут завершены к 1 сентября, а по факту растянулись до глубокой осени. Власти возлагают вину за это на нерадивого подрядчика. Это компания из Липецка.

- Главной причиной разрыва контракта с этим подрядчиком, стал срыв сроков проведения работ, - поясняет ситуацию тех дней Игорь Бугаенко. – Сначала работы были приостановлены из-за непогоды, а потом к нам пришёл подрядчик и сказал – нам не хватает оборотных средств, дайте денег, иначе не будем работать. То есть, фактически, начал нас шантажировать. Мы, согласно договору, выставили им претензию и потребовали продолжить работы в десятидневный срок. Однако они требований не выполнили. Пришлось в авральном порядке разрывать договор и срочно проводить процедуры по определению нового подрядчика. Это и привело к задержкам.

Всего на ремонт дорог планировалось потратить 609 млн. рублей. По факту, с учётом дополнительных работ, был выполнен объем на общую сумму более 692 млн.рублей. А с учётом перекладки коммуникаций – почти на 1 млрд.! При этом горуправа фактически оплатила только 513 млн. рублей. Разница – оспаривается в судах, и не факт, что будет выплачена подрядчикам. Это экономия, если можно так назвать, будет направлена на дальнейшее благоустройство Калуги.

Сейчас, по словам Бугаенко, идёт несколько судебных процессов, некоторые из которых в перспективе будут объединены в один.

В частности, город хочет принудительно поставить те улицы, которые были отремонтированы липчанами, на гарантийное обслуживание и добиться от них поддержания этих дорог в нормальном состоянии в течение пяти лет.

- Кроме того, наша задача добиться в суде перечисления в бюджет города банковской гарантии, - говорит Бугаенко. – Не могу сейчас точно назвать сумму, но по двум контрактам, которые не выполнили липчане, там будет еще порядка ста миллионов рублей. Отсудим эти деньги и пустим их на благо города.

. Ул. Пухова, 49. Весна 2019-го. До ремонта.

Ул. Пухова, 49. Осень 2019-го. После ремонта.

Ул. Пухова, 49. Весна 2020-го. После зимы.

Масштабы потрясают

Подводя же итоги под БКАД-2019 мы решили свести все то, что было сделано в небольшой справке ниже, которую подготовили по сообщениям различных ведомств, принимавших участие в ремонте калужских дорог.

Итак, всего в Калуге отремонтировали 27 улиц. В общей сложности работы проходили на 46 километрах калужских дорог. Там меняли дорожное полотно, переносили инженерные сети, укрепляли склон оврага на Марата и восстанавливали там тротуар и прочая, прочая, прочая.

«Калугаоблводоканал» перенёс с проезжей части более 150 водопроводных колодцев и заменил 16,7 км сетей. Благодаря этому работы на них теперь можно проводить без ограничения движения транспорта.

Кстати, многие калужане дивились чудо-агрегатам, которые прокладывали трубы под землёй без вскрытия дорог. Этот метод замены инженерных сетей называется горизонтально-направленное бурение. Помимо водопроводных в рамках нацпроекта заменили 9 км теплосетей.

В прошлом году нацпроект «Безопасные и качественные автодороги» выполнялся в больших, чем запланировано, объемах. В частности, уже выполнены работы, запланированные на этот год. Сюда входят и ремонт дороги от ул. Гурьянова до д. Анненки, и ремонт дорожного полотна ул. Московской на участке от ул. Азаровская до ул. Светлая.

Кроме упомянутых выше работ по укреплению склона Березуйского оврага и восстановлением тротуара по ул.Марата, дополнительно в течение года была благоустроена территория, сделано водоотведение и съезды к домам на ул.Зеленая, восстановлены лотки водоотведения по ул.Городенская, Полевая, а на улицах Рылеева, Плеханова, Октябрьская и Гурьянова завезли грунт и уложили газоны.

А в это время

Дятел или не дятел? Вот в чем вопрос

Мы уже дважды писали о судебном процессе, фигурантами которого являются экс-градоначальник Дмитрий Разумовский и депутат гордумы Юрий Титков.

Напомним: последний подал на первого иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Согласно позиции Титкова Разумовский на заседании гордумы 6 ноября вышел за пределы этики и перешел на сленг, когда сравнил его с дятлом, который долбит в одно место. Титков интересовался проверками законности работ и расчетов в рамках БКАД. Согласно протоколу заседания, фраза Разумовского, ставшая предметом спора, выглядит так:

«Вы просто, единственно, как этот, как дятел, на каждом совещании одно и то же говорите. Уже надоело. Есть правоохранительные органы, которые внимательно этот контракт изучают. И здесь присутствуют представители прокуратуры… Не лезьте вы не в свои полномочия. Есть правоохранительные органы, они занимаются без вас. И всё будет расставлено на свои места. Не переживайте. Без вас разберутся».

Мы решили поинтересоваться у тех, кто присутствовал на том заседании, как это выглядело со стороны? Ведь давно известно, что вживую слова практически всегда звучат не так, как на бумаге.

Депутат гордумы Роман КОПТЕВ

- Да, я был на том заседании. Насколько я помню, в течение минут десяти Титков несколько раз задавал один и тот же вопрос, ему отвечали, но, видимо, ответ его не устраивал. На мой взгляд, это надо было прерывать, и Разумовский сделал это вот таким вот образом. Но ничего обидного я в этом не заметил.

Депутат гордумы Андрей ГОЛУБЕВ

- У нас шел час контроля, и обсуждались разные вопросы, в том числе по БКАД. Титков по ходу выступления Разумовского трижды задал свой вопрос, причем получив на него перед этим ответ. Разумовский ответил темпераментно, и я его понимаю. Представьте, если бы вы дали ответ, а вам говорят: «Я не понимаю». Вы снова отвечаете на вопрос, а вам опять «Я не понимаю», и так несколько раз. Если не понятен ответ, то надо выяснять его не в рамках заседания городской Думы.