Онлайн-сервис KP40: что калужане могут заказать прямо из дома

Коронавирус разогнал калужан по домам – отменились массовые мероприятия, концерты, спектакли. Калужская полиция начала выписывать штрафы за нарушение режима самоизоляции.

Как сообщил в своем «Фейсбук» известный телеведущий Андрей Малахов, сидеть нам по домам до июня. Со ссылкой на теперь уже бывшего министра здравоохранения РФ, а ныне руководителя Федерального медико-биологического агентства Веронику Скворцову он написал, что пик эпидемии в РФ придется на 20 апреля, продлится какое-то время и пойдёт на спад. А закончится она в первой декаде или середине июня.

Чтобы помочь калужанам пережить это время на днях мы запустили спецпроект, в котором рассказываем о необычных и ранее малоизвестных жителям Калуги онлайн-сервисах, которыми они могут воспользоваться, не выходя из дома. Сегодня мы дополнили список. Все подробности на странице проекта «Онлайн-сервис KP40».