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Самоизоляция в Калуге: как научиться играть на кларнете и нарисовать гречку

Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 16.04.2020 20:00 0 404
Самоизоляция в Калуге: как научиться играть на кларнете и нарисовать гречку

В рамках проекта «Когда все дома» мы продолжаем знакомить наших читателей с удивительными калужанами, которые знают, как провести время в самоизоляции интересно и с пользой.

Борис НЕВИННЫЙ, художник, ​осваивает кларнет:

— В детстве я не учился в музыкальной школе, о чём в своём зрелом возрасте пожалел. Однажды дочь Лиза купила в комиссионке старый кларнет, и я решил научиться играть на нём. Оказалось, что кларнет — ​довольно сложный инструмент. Познакомился с очень хорошим преподавателем, он мне подсказывает, помогает. Перед карантином занимался с ним раз-­два в неделю. Сейчас, сидя на даче, играю самостоятельно. Не думаю, что достигну в этом деле каких-­то высот, но сам процесс доставляет удовольствие. Уже и какая-­то музыка получается.

Лиза КУШЛЯНСКАЯ, студентка,  ​нарисовала карикатуру на гречку и туалетную бумагу.

«Улыбнись! У тебя есть я» — ​гласит подпись на рисунке с изображением рулона туалетной бумаги, который обнимает упаковку гречки. Эта смешная картинка гуляет в интернете с середины марта, её с удовольствием репостят пользователи соцсетей. Автор рисунка — ​калужанка Лиза Кушлянская.

— Сюжет картинки родился спонтанно, когда я увидела в Интернете видеоролики, как люди выносят из магазинов огромное количество рулонов туалетной бумаги и гречки. В общей сложности, я потратила на рисунок минут 40. Выложила картинку в соцсети «ВКонтакте». Её быстро подхватили и начали репостить. Кстати, мои родители проявили спокойствие, не закупали ни гречку, ни туалетную бумагу.

С середины марта я учусь дистанционно, на улицу не хожу. Готовлюсь к госэкзаменам, пишу дипломную работу. Когда будут защита диплома и сдача экзаменов, нам пока не сказали. Тревоги в связи с этой ситуацией я не испытываю. Воспринимаю её как возможность доделать накопившиеся дела.

Анна БОЛЬШОВА, главный редактор журнала «Жить хорошо!»,  ​взяла интервью у своего ребёнка.

— Если отбросить страхи и проблемы, связанные с работой, финансовыми обязательствами и жуткой перспективой, то «вынужденный отпуск» нас не тяготит. Дома всегда много дел, до которых в рабочем режиме руки не доходят.

Нам полезно и приятно побыть вместе, потому что в обычной жизни мы живём в напряжённом рабочем ритме и видимся полчаса утром, час — ​вечером. Ещё плюс: младший ребёнок не ходит в детский сад — ​никаких соплей и вирусов.

Поскольку я журналист, мысль взять интервью у своих детей возникла давно. Но в суете дней было не до этого. Но тут такая оказия выдалась, и я решила: тот час настал! Дочь дня три отнекивалась под разными предлогами: «Давай завтра», «Я стесняюсь» и т. д. В итоге она всё-таки согласилась. Потом в процессе ей так понравилось, что она даже не хотела заканчивать.

Кроме того, что это — память, такое интервью ценно ещё и тем, что во время него можно узнать о своём ребёнке что-­то новое и неожиданное. Мы остались очень довольны, теперь это станет нашей новой ежегодной традицией. Тем более, что это совсем не трудно: в телефоне есть и камера, и приложение для монтажа.

Ещё хочу сделать семейную карту желаний. Берём ватман, фотографии всех членов семьи, любые картинки из журналов, которые нравятся, вырезаем их и делаем большой коллаж-­мечту. После карантина будем все вместе её исполнять.

Юлия МЯЛЬКИНА, театральный режиссёр, мама троих детей — ​читает книги онлайн:

— Моя жизнь за две недели самоизоляции особо не изменилась. Я сейчас в декретном отпуске. Живём в деревне, старшие дети — на домашнем обучении. Суета в нашей жизни, конечно, присутствует: несколько раз в неделю я возила детей в Калугу то в театр, то на тренировки и дополнительные занятия.

Сейчас время словно замедлилось. Появилась возможность поговорить по душам, побыть друг с другом. Я стала больше читать. Книги вообще очень люблю, особенно — детскую литературу. Друзья называют меня книжным маньяком и давно просили сделать что-­то вроде книжного клуба или чтений онлайн. Я думала об этом, но постоянно не хватало времени, чтобы реализовать эти планы. И вот теперь оно появилось.

Премьера онлайн-­чтений состоялась 28 марта. Я читаю в своём Инстаграме @mialkina каждый день в 19:00. Книги, как и для своих спектаклей, подбираю жизнеутверждающие: про радость, про то, как любовь и доброта могут изменить мир. Мне кажется, в нашей нынешней ситуации именно такие книги очень важны.

И хотя я не вижу своих слушателей, чувствую от них большой отклик. Люди постоянно пишут мне, спрашивают, что будем читать завтра, просят посоветовать книги для чтения, делятся своими находками. Очень радуюсь этому. Думаю, что когда изоляция закончится, я продолжу свои онлайн-­чтения. Гора книг на моём столе растёт и растёт. Мне есть что сказать. А главное, ​мне хочется это делать.

Уважаемые читатели! А как вы проводите время дома? Может быть, придумали интересный способ занять себя и своих близких? Занялись готовкой и придумали интересный рецепт? Нашли экстравагантный способ провести свободное время с пользой или просто весело? Свои истории, фото и видео вы можете присылать на e-mail: kvd@kp.kaluga.ru – а также в наши группы в социальных сетях.
Оксана ИВАНОВА
Опубликовано: 16.04.2020 20:00 0 404
Тэги: коронавирус общество самоизоляция
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