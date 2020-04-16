И на карантине можно отпраздновать Пасху вкусно

В сети магазинов «Ферма» вы найдете много праздничных мясных деликатесов.



Дефицита мяса не будет

Пасха в этот раз выпадает на разгар эпидемии коронавируса. И в последнее время калужане обеспокоены то и дело появляющимися сообщениями о дефиците продуктов в магазинах. Хочется всех успокоить: сеть магазинов «Ферма» открыта и в период карантина! Здесь продолжаются бесперебойные поставки мяса. «Ферма» работает без посредников: от производства до прилавка продукция доходит за минимально короткий срок. И это не иностранное мясо, а наше отечественное: курица – из Льва Толстого, а свинину, говядину, телятину привозят из хозяйств ближайших областей. Поэтому на праздничном столе у вас обязательно будут мясные деликатесы.

Безопасность под контролем

Пасха – один из самых значимых христианских праздников. Праздник светлый, семейный. Сейчас нет возможности выйти в гости, навестить близких, собраться с друзьями на природе. Отметим праздник дома! Из-за динамичного ритма современной жизни мы мало времени проводим с семьей, много работаем, устаем. Зато сейчас можно больше общаться с родными, побаловать их вкусными блюдами, приготовить что-то по новым рецептам. С продуктами сети магазинов «Ферма» всегда получается вкусно: мясо здесь только охлажденное, а значит, сохраняет все вкусовые свойства и полезные вещества, которые так нужны нам для поддержания иммунитета в период эпидемии.

Кроме того, на производстве тщательно следят за безопасностью. Все входящее сырье поверяется, в цехах постоянно проходит санобработка, поддерживается необходимая температура, образцы готовой продукции доставляются на анализ в лабораторию ежедневно: и в будни, и в выходные – контрольная выборка из магазинов. «Ферма» заботится о калужанах и несет ответственность перед своими покупателями. Контроль очень жесткий и усилен во время карантина.





От холодца до буженины

Во время Великого поста были запрещены любые продукты животного происхождения. Поэтому на Пасху хозяйки стараются приготовить как можно больше сытных блюд. В дореволюционной России к пасхальному столу подавали буженину, ветчину, поросенка с кашей, запеченную и жареную телятину, индейку с картофелем или черносливом и мясо дикой птицы (глухаря, тетерева или рябчика), томленое в сметане. В наше время праздничный стол обязателен, даже во время карантина. По традиции на нем будут творожная пасха, кулич и крашеные яйца. И конечно, мясные деликатесы. В «Ферме» вы найдете нежную телятину, курицу, индейку, говядину, нежирную свинину и даже рульку, которую можно запечь в духовке. Не обойдется праздник и без холодца, для него в «Ферме» можно приобрести свиные ножки или курицу – кому какой студень нравится. И, конечно, на прилавках будет грудинка, буженина с классическими приправами, мясные рулеты с грибами и сыром, черносливом, копченым сыром и сливочной начинкой – оригинальная холодная закуска. Если вы живете в частном доме и можете на своем участке устроить небольшой пикник, в «Ферме» – всегда хороший выбор: ребрышки барбекю, куриные крылышки, купаты, колбаски на любой вкус, а готовый шашлык – просто объедение!

Карантин не вечен, он скоро закончится, и мы все выйдем на улицу без масок. А на улице отличная погода: солнечно и тепло! Будьте здоровы, и пусть в ваших семьях все будет хорошо!