В Калужской области 2500 зверей и птиц оказались на грани гибели из-за коронавируса

Как мы рассказывали, из-за угрозы распространения коронавируса в Калужской области была приостановлена работа многих учреждений. В частности, закрыли для посещения парк птиц «Воробьи», в котором обитает около 2500 зверей и птиц. Сотрудники парка в соцсетях обратились за помощью.

- Парк птиц «Воробьи» - частный семейный проект. Мы никогда не получали дотаций от государства, - говорится в сообщении. - Парк существует на средства от продажи билетов и экскурсий, и основные доходы мы получаем весной и летом. К концу марта, когда был объявлен карантин, мы фактически исчерпали прошлогодние финансовые запасы. Нам буквально не на что кормить птиц и зверей.

Буквально за неделю неравнодушные люди пожертвовали более 430 тысяч рублей. Это позволило оплатить месячный запас корма, который добавляют в рацион зверям и в размоченном виде птицам. Приобретены ветеринарные препараты. Но этих средств будет недостаточно, если работа парка не возобновится в мае.

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