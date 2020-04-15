Пасху встречаем, куличи покупаем

Светлое Христово Воскресение – Пасха – главное событие года для православных христиан и самый большой православный праздник.

Верующие люди готовятся к нему заранее – соблюдают строгий Великий пост, работают над своими поступками, мыслями, стараются очиститься.

А в последнюю, предпраздничную неделю готовятся к застолью. Каждый верующий должен разговеться после Великого Поста. Но сделать это надо правильно.

Три главных блюда

Чтобы ещё больше подчеркнуть символическое значение этого дня, подаются особые блюда. Пасхальный стол невозможно представить без творожной пасхи, крашеных яиц и кулича.

Ещё наши бабушки в канун праздника красили яйца луковой шелухой и пекли в печке ароматные куличи. Сейчас в магазинах продаётся специальная краска для яиц. Да и куличей – огромное разно­образие. На любой вкус. Причём, как бы дома ни старался, ни исхитрялся в кулинарном мастерстве, вкус у покупного кулича почему-то всегда оказывается лучше.

Но как выбрать самый вкусный кулич, который придётся по душе и детям, и взрослым?

Прежде всего обратите внимание на производителя. Если кулич везли в Калугу, скажем, из Новгорода, то можно не сомневаться, что в составе продукта – множество искусственных консервантов.

Не стоит брать куличи на улице. Это может быть просто опасно для здоровья. Ведь выпечка, как губка, впитывает в себя вредные вещества. Даже если такой кулич хорошо запакован, упаковка за время торговли успевает вобрать в себя всё что только можно.

То ли дело куличи от Калужского хлебокомбината! Они всегда свежие, ароматные, просто тают во рту. Продаются как в фирменных магазинах Калужского хлебокомбината «У Ржаника», так и в сетевых торговых точках.

Размер имеет значение

Покупая кулич, не гонитесь за большими размерами. Оптимальный вес его – 600 граммов. Не более. Можно меньше. Если кулич будет гигантским, есть большая вероятность того, что внутри он окажется просто непропечённым.

Куличи Калужского хлебокомбината – самого оптимального размера: 90, 200 и 500 граммов. Их можно купить для большой семьи, подарить близким, угостить детвору. А какой у них вкус! На одном кусочке остановиться просто невозможно.

Для гурманов

Для тех, кому хочется чего-то изысканного, не­обычного, Калужский хлебокомбинат предлагает отведать «Пасхального агнца». «Пасхальных агнцев», или барашков, выпекали ещё с давних времён, их делали также из масла, сахара. «Пасхальный агнец» станет прекрасным подарком в этот светлый день.

Советы бывалых

При покупке кулича внимательно изучите состав.

Обратите внимание на внешний вид изделия. Верхушка кулича должна быть сухой: если она подмокла или липнет, кулич может испортитьсяещё до окончания срока годности.

Если корочка кулича слишком тёмная, значит, он пригорел, а если слишком светлая – мало сахара.

На боках и внизу кулича не должно быть подгоревших частей, пустот, неровностей, разрывов. Если на нём есть вмятины, трещины, велика вероятность того, что его неправильно выпекали или даже роняли.

Чтобы не ошибиться при выборе кулича, ищите с этикеткой, на которой имеется логотип Калужского хлебокомбината.

Всю продукцию к Пасхе вы можете купить в торговых сетях: «Магнит», «Пятерочка», «Дикси», «Лента», «Ашан», «Атак», «Метро».

Опубликовано: 15.04.2020 10:55 413