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«Коронаапокалипсис»: что говорят о коронавирусе и самоизоляции калужские дети

Оксана ИВАНОВА , Фото: Анна Большова.
Опубликовано: 14.04.2020 19:50 0 54
«Коронаапокалипсис»: что говорят о коронавирусе и самоизоляции калужские дети

Идея этой публикации родилась спонтанно. Был поздний вечер, мы собирались ложиться спать, вели с детьми разговоры по душам, и вдруг младшая дочь произнесла: «А помнишь, однажды мы ходили в гости?.. Ну, это было ещё до изоляции».  

Обратила внимание, что вот эту фразу: «ещё до изоляции» – дочка добавляет практически ко всем своим докарантинным воспоминаниям. Звучит почти как: до ледникового периода и после. И я вдруг поняла, что для наших детей это событие стало мощным барьером, разделившим их жизнь на «до» и «после».

Написала об этом пост в «Фейсбуке», а мои друзья в комментариях стали рассказывать, что думают о коронавирусе и изоляции их дети. Так появилась мысль объединить эти высказывания и маленькие истории в общую подборку.

Ольга Елгаева:

Когда первые дни сидели дома в жёсткой самоизоляции, дочь Зоя, ей четыре с половиной года, однажды старательно нарядилась. Достала из шкафа самое красивое платье, надела капроновые колготки. На ногах – новые сандалики, купленные недавно для детсадовского утренника. Куртка, шапка.

- Ну всё, мам, я готова! – говорит.

- Ой, а ты куда? И к чему ты готова?

- К чему, к чему. К тому, чтобы вирус закончился!

***

Зоя достала большой чемодан – с неё ростом – с выдвижной ручкой и на колёсиках, сложила в него два самых красивых платья, свои куколки Лол и вот уже несколько дней «переезжает». Пока из одного угла в другой.

Приходит ко мне с рюкзаком на плечах, с чемоданом этим и плюшевым зайцем подмышкой.

- Мамочка, собирайся, я уже готова. Я свои вещи собрала и оставила местечко для твоих. Мы уезжаем в путешествие!

- А куда?

- В Бахчисарай!

- Зоя, ну ты знаешь, сейчас вирус и никуда ездить нельзя, - отвечаю я.

- Да, но, когда вирус закончится, у нас уже будут собраны вещи и мы сразу куда-нибудь поедем».

Мечтательно улыбается.

***
Пятилетний сын моих друзей называет всё происходящее: «коронаапокалипсис».

 

Анна Большова:

Пятилетняя дочь Полина сегодня задумчиво сказала: «А может быть, карантин навсегда?..» Ответила, что, конечно, нет.

 

Юлия Евстигнеева:

Мой пятилетний сын Фёдор поинтересовался недавно: «А зачем коронавирусу нужен весь мир?»

 

Елена Дедух:

Семилетняя дочь Аня часто спрашивает: «Мам, а я увижу ещё своих друзей, одноклассников? Это же не навсегда, правда?!»

 

Галина Пфефер:

Пятилетняя дочь Кристина говорит, что люди на улице – «корона-зомби».

***

Пару дней назад видит, что я под вечер, вроде, куда-то собираюсь. Дальше диалог:

- Ты куда?

- Сейчас у меня встреча с девочками, потом концерт. Поэтому сегодня спать ты пойдёшь с папой.

- Мама, ты чтоооо? Там же корона!

Успокоилась, только когда узнала, что мой концерт и встреча будут проходить онлайн. Концерт, кстати, был шикарный.

 

Маргарита Осина:

Дочь Марта, ей почти пять, почти каждый день наряжается в свои самые нарядные платья. Часто стала играть в больницу, лечит свои игрушки, заботится о них.

 

Наталья Благодарова:

16-летняя дочь Настя на днях сказала:

- Мама, это же войдёт в учебники истории! Представляешь, мой ребёнок будет удивляться и спрашивать: «Как ты с бабушкой пережила пандемию!» А если спросят, что было самое сложное, отвечу, что изоляция и дистанционка. Этого я точно никогда не забуду.

 

Дмитрий Иванов:

Наш двухгодовалый сын пока непонятно говорит, но, глядя в окно на детскую площадку, на своём языке рассуждает о том, как «до изоляции» он был там королём.

 

Наталья Луговая:

Трёхлетняя дочь знакомых каждое утро просыпается с вопросом: «Коронавирус ушёл?»

Уважаемые читатели! А что ваши дети говорят о коронавирусе и изоляции? Пишите в комментариях! Самые интересные высказывания и истории включим в нашу подборку.

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Оксана ИВАНОВА , Фото: Анна Большова.
Опубликовано: 14.04.2020 19:50 0 54
Тэги: общество коронавирус дети
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