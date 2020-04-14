Калужан призывают жаловаться на продавцов без масок и перчаток

В понедельник, 13 апреля, на планёрке в горуправе врио городского головы Калуги Дмитрий ДЕНИСОВ обратил внимание на работников торговли.

- Не все предприятия торговли, магазины наши соблюдают установленные санитарные требования. А именно по разрыву так называемому, а также у многих продавцов, кассиров отсутствуют средства защиты, - отметил Денисов.

- Мы связались со всеми абсолютно сетями, которые работают в Калуге, продают продукты питания, - ответил начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир ВАСИН. - И уведомили их о необходимости соблюдать те меры, которые требуются для защиты сотрудников и покупателей в нынешних непростых условиях. Мы просим все заинтересованные стороны, всех сотрудников горуправы сообщать нам о случаях отклонения от заданных правил. Будем реагировать, будут выезжать инспектора и фиксировать нарушения, которые есть. Все крупные сети декларировали нам обеспеченность своих сотрудников средствами защиты - перчатками, масками и так далее... Информацией о нарушениях не располагаем. Если есть данные, будем очень признательны за информацию.

Дмитрий Денисов также рассказал, как он сходил на выходных в магазин.

- Перед кассой пространство размечено... Но у кассира нет средств защиты. Возможно, кассир под вечер устал их носить? - предположил Денисов.

Жаловаться на магазины можно в управление экономики и имущественных отношений: 70-15-55.

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