В Калужской области дома престарелых переведут на жёсткий карантин

В понедельник, 13 апреля, на заседании правительства Калужской области рассказали, что дома для престрелых и инвалидов полностью закроют от внешнего мира. Их переведут на жёсткий карантин.

- Мы подготовили план перевода наших учреждений. Первым пойдёт на полную самоизоляцию Тарусский дом-интернат. Для того, чтобы уйти на самоизоляцию, нам необходимо тех сотрудников, которые готовы к самоизоляции, – более 300 человек - протестировать через местные ЦРБ, - отметил министр труда и социальной защиты Павел КОНОВАЛОВ.

Он рассказал, что тех сотрудников, которые не смогут в силу здоровья или семейных обстоятельств перейти на такую работу, оставят дома.

Коновалов отметил, что у сиделок небольшие зарплаты. Он предложил им на период жёсткой изоляции ввести двойную оплату.

Глава региона Владислав Шапша эту идею поддержал.

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