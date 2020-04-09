Калужских медиков поддержат материально

В четверг, 9 апреля, в Калуге обсуждали вопрос дополнительных выплат медикам, которые сражаются с коронавирусом.

Глава области Владислав ШАПША вынес на рассмотрение депутатов Заксобрания меры, принятые областным правительством в поддержку персонала учреждений здравоохранения.

- Сложная эпидемиологическая ситуация стала проверкой на прочность для наших медиков, - отметил руководитель региона. - Учитывая повышенную нагрузку и риск, с которыми ежедневно сталкиваются медики, мы приняли решение поддержать их материально. Из средств областного бюджета врачи, которые оказывают непосредственную помощь больным коронавирусной инфекцией, будут ежемесячно получать доплату в 30 тысяч рублей, средний медицинский персонал - 20 тысяч рублей, младший медперсонал - 10 тысяч рублей. Выплаты предусмотрены также немедицинскому персоналу, включая водителей скорой помощи.

Владислав Шапша напомнил, что накануне президент страны объявил о том, что медики, борющиеся с новой коронавирусной инфекцией, получат в зависимости от специализации от 25 тысяч до 80 тысяч рублей в месяц. Эти федеральные выплаты не отменяют региональные.

Кроме того, будет учреждена областная награда – медаль «За медицинскую доблесть». К ней полагается единовременная денежная выплата в размере 15 000 рублей.

Депутаты единогласно проголосовали за инициативы правительства.