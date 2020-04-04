Для получения пенсий в Калуге оставили только одно отделение банка

В пятницу, 3 апреля, в нашу редакцию обратилась калужанка Екатерина, которая пожаловалась на работу «Сбербанка». Как рассказала женщина, в период самоизоляции работает только центральный офис на улице Кирова. И всем пенсионерам за пенсией приходится ехать только туда. Хотя пожилым людям особенно настоятельно рекомендовали не выходить из дома.
- Пенсионеры мои получают пенсию на книжку, - рассказала калужанка. - Позвонила в «Сбербанк», сказали: «Только на Кирова, центральный, один на весь город». Сколько же там народу и как быть с тем, что им нельзя выходить? Говорят: «Ничем не можем помочь. Берите пенсионера и в банк. Вот тебе и самоизоляция.
«Сбербанк» прокомментировал сложившуюся ситуацию.
- Президент РФ объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Сотрудники предпринимают все меры для того, чтобы максимально быстро обслужить клиентов и рекомендуют им сохранять дистанцию в 1,5 метра друг от друга.
По согласованию с органами местного самоуправления и подразделениями пенсионного фонда на данный момент определен следующий график работы филиалов:
4 апреля:
ул. Ф.Энгельса, 91
09:00-16:00
ул. Маршала Жукова, 1
09:00-18:00
ул. Кубяка, 7, строен. 2
08:30-15:00
ул. Литейная, д.15, помещение №127
09:00-15:00
ул. Ленина, 25
10:00-15:00
ул. Кирова, 21А
09:00-15:30
ул. Ленина, 61
09:30-14:30
пл. Мира, 2
09:00-16:30
ул. Моторная, 4
10:00-13:30
ул. Вишневского, 11, пом.4
09:30-14:00
ул. Льва Толстого, 55б
10:00-17:30
ул. В.Никитиной, 41
09:00-14:30
5 апреля:
ул. Маршала Жукова, 1
10:00-14:00
пл. Мира, 2
10:00-14:00
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