Для получения пенсий в Калуге оставили только одно отделение банка

В пятницу, 3 апреля, в нашу редакцию обратилась калужанка Екатерина, которая пожаловалась на работу «Сбербанка». Как рассказала женщина, в период самоизоляции работает только центральный офис на улице Кирова. И всем пенсионерам за пенсией приходится ехать только туда. Хотя пожилым людям особенно настоятельно рекомендовали не выходить из дома.

- Пенсионеры мои получают пенсию на книжку, - рассказала калужанка. - Позвонила в «Сбербанк», сказали: «Только на Кирова, центральный, один на весь город». Сколько же там народу и как быть с тем, что им нельзя выходить? Говорят: «Ничем не можем помочь. Берите пенсионера и в банк. Вот тебе и самоизоляция.

«Сбербанк» прокомментировал сложившуюся ситуацию.

- Президент РФ объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей. Сотрудники предпринимают все меры для того, чтобы максимально быстро обслужить клиентов и рекомендуют им сохранять дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

По согласованию с органами местного самоуправления и подразделениями пенсионного фонда на данный момент определен следующий график работы филиалов:

4 апреля:

ул. Ф.Энгельса, 91

09:00-16:00

ул. Маршала Жукова, 1

09:00-18:00

ул. Кубяка, 7, строен. 2

08:30-15:00

ул. Литейная, д.15, помещение №127

09:00-15:00

ул. Ленина, 25

10:00-15:00



ул. Кирова, 21А

09:00-15:30



ул. Ленина, 61

09:30-14:30



пл. Мира, 2

09:00-16:30

ул. Моторная, 4

10:00-13:30



ул. Вишневского, 11, пом.4

09:30-14:00

ул. Льва Толстого, 55б

10:00-17:30



ул. В.Никитиной, 41

09:00-14:30

5 апреля:

ул. Маршала Жукова, 1

10:00-14:00



пл. Мира, 2

10:00-14:00

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