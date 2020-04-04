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Для получения пенсий в Калуге оставили только одно отделение банка

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.04.2020 12:13 1 529
Для получения пенсий в Калуге оставили только одно отделение банка

В пятницу, 3 апреля, в нашу редакцию обратилась калужанка Екатерина, которая пожаловалась на работу «Сбербанка». Как рассказала женщина, в период самоизоляции работает только центральный офис на улице Кирова. И всем пенсионерам за пенсией приходится ехать только туда. Хотя пожилым людям особенно настоятельно рекомендовали не выходить из дома.

- Пенсионеры мои получают пенсию на книжку, - рассказала калужанка. - Позвонила в «Сбербанк», сказали: «Только на Кирова, центральный, один на весь город». Сколько же там народу и как быть с тем, что им нельзя выходить? Говорят: «Ничем не можем помочь. Берите пенсионера и в банк. Вот тебе и самоизоляция.

«Сбербанк» прокомментировал сложившуюся ситуацию.

- Президент РФ объявил неделю с 30 марта по 5 апреля  нерабочей. Сотрудники предпринимают все меры для того, чтобы максимально быстро обслужить клиентов и рекомендуют им сохранять дистанцию в 1,5 метра друг от друга.

По согласованию с органами местного самоуправления и  подразделениями пенсионного фонда на данный момент определен следующий график работы филиалов:

4 апреля: 

ул. Ф.Энгельса, 91
09:00-16:00

ул. Маршала Жукова, 1
09:00-18:00

ул. Кубяка, 7, строен. 2
08:30-15:00

ул. Литейная, д.15, помещение №127
09:00-15:00

ул. Ленина, 25
10:00-15:00
 
ул. Кирова, 21А
09:00-15:30
 
ул. Ленина, 61
09:30-14:30
 
пл. Мира, 2
09:00-16:30

ул. Моторная, 4
10:00-13:30
 
ул. Вишневского, 11, пом.4
09:30-14:00 

ул. Льва Толстого, 55б
10:00-17:30
 
ул. В.Никитиной, 41
09:00-14:30

5 апреля:

ул. Маршала Жукова, 1
10:00-14:00
 
пл. Мира, 2
10:00-14:00

Банк рекомендует клиентам отдавать предпочтение дистанционным сервисам. минимизировать расчеты наличными и пользоваться услугами офисов и банкоматов только в случае крайней необходимости. Подробнее об онлайн-сервисах для физических лиц можно узнать на сайте банка: https://www.sberbank.ru/ru/person/help/remotebank

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 04.04.2020 12:13 1 529
Тэги: общество
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