Москву и Петербург облетели с молитвой на самолёте из Калуги

Духовник патриарха Кирилла и братии Оптиной пустыни 88-летний схиархимандрит Илий облетел Москву и Санкт-Петербург на самолете с молитвой о защите России от эпидемии коронавируса. В пятницу, 3 апреля, об этом сообщает агентство РИА Новости.

- Духовник Святейшего патриарха Кирилла и братии Оптиной пустыни старец Илий сегодня облетел наши столицы с молитвой о защите России от эпидемии коронавируса. Они из Калуги долетели до Москвы, Петербурга, потом назад, - приводит издание слова источника.

А в пятницу патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит объезд вокруг Москвы с иконой «Умиление», которую православные считают чудотворной.

Ранее, как мы уже рассказывали, в Калужской области облетели с образом Пресвятой Богородицы Козельский район.