В Калужской области одобрили меры поддержки бизнеса

В пятницу, 3 апреля, на внеочередном заседании правительства Калужской области, которое провёл Владислав Шапша, одобрили дополнительные меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса.

- Экономическим блоком проведен ряд консультаций с большинством секторов малого и среднего бизнеса, которые попали под ограничительные меры, - пояснил Владимир Попов. - Это: гостиничный бизнес, общественное питание, транспортное обслуживание и туризм. Всего у нас определено девять таких отраслей. Но мы продолжаем работу. Поэтому их список будет дополнен.

В настоящее время в регионе число работников в отраслях малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, составляет порядка 20 тысяч человек. В целях их поддержки будет осуществляться докапитализация Государственного фонда поддержки предпринимательства Калужской области на предоставление займов на выплату заработной платы субъектам малого и среднего предпринимательства. Это позволит предпринимателям получить целевой займ на выплату заработной платы персоналу. Процентная ставка составит 0,1% годовых, размер выплаты на одного работника - один МРОТ, срок возврата займа два года.

Еще одна мера касается субсидирования процентов по имеющимся инвестиционным кредитам.

- Мы предлагаем компенсировать субъектам МСП процентную ставку в размере ставки рефинансирования (6%), начиная с марта 2020 года, - сказал заместитель губернатора.

По его словам, на реализацию указанных мер поддержки первоначально предлагается направить бюджетные средства в объеме 50 млн. рублей.

Заместитель губернатора также добавил, что отраслевым министерством дополнительно разработан законопроект о предоставлении налоговых льгот субъектам МСП в отраслях экономики, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, а также о смягчении для всех организаций требований регионального налогового законодательства сроком на один год. Законопроект будет рассмотрен в областном парламенте 9 апреля текущего года. Это только первый пакет мер поддержки.

В начале следующей недели отраслевое министерство представит План первоочередных мероприятий по обеспечению экономической стабильности в Калужской области.

Одобрив рассматриваемые инициативы, Владислав Шапша обратил особое внимание на то, что это только первый пример прямой поддержки калужского бизнеса.

- Это не последняя мера, - подчеркнул Владислав Шапша. - Мы должны в ближайшее время сформировать пакет таких мер, программу поддержки бизнеса для того, чтобы максимально сгладить те сложности, которые возникают в связи с ситуацией с коронавирусом.