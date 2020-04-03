В Калуге налажен выпуск антисептиков и медицинской одежды

В четверг, 2 апреля, в Калуге в рамках рабочей поездки глава региона Владислав ШАПША ознакомился с деятельностью ООО «Русхим», которое специализируется на разработке и производстве дезинфицирующих средств, и «МЕДИТЕК», изготавливающего медицинскую и хирургическую одежду одноразового использования из нетканых материалов.

Глава Калужской области ознакомился с технологией производства дезинфицирующих средств. По информации руководства ООО «Русхим», несмотря на возросший спрос на их продукцию другими регионами, компания готова обеспечить потребности Калуги и области в обработке общественных пространств, транспорта и жилых домов антисептиками.

На «МЕДИТЕК» Владислав Шапша поинтересовался объемами производства наиболее востребованных в сегодняшних условиях комплектов одежды для врачей-инфекционистов. В него входят: куртка, брюки, нарукавники, бахилы, халат, шлем, маска. В настоящее время здесь выпускают 800 единиц в неделю. При этом потребность в данной продукции составляет миллионы единиц. Для наращивания производства, необходимого в сложившейся ситуации, предприятию не хватает мощностей.

Владислав Шапша предложил руководству «МЕДИТЕК» помощь в размещении заказов на недозагруженных профильных предприятиях региона.