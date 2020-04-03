Владислав Шапша проверил, как дезинфицируют транспорт Калуги

В четверг, 2 апреля, в Калуге глава региона Владислав ШАПША ознакомился с мерами обеспечения безопасности водителей и пассажиров на муниципальном унитарном предприятии «Управление калужского троллейбуса».

По информации руководства предприятия, для дезинфекционной обработки автопарка приобретено сертифицированное дезинфицирующее средство «Типродез». При необходимости будут закуплены его дополнительные партии. Все водители и кондукторы обеспечиваются медицинскими масками. Ежедневно перед выходом на линии проводится дезинфекция полов, сидений и поручней. Перед началом и после выхода на маршрут у водителей измеряется температура тела. Сотрудники с повышенной температурой отстраняются от работы.

Кроме того, в салонах троллейбусов транслируются профилактические аудиоролики с рекомендациями населению и призывом ответственно относиться к собственному здоровью, соблюдать правила профилактики и проявлять самодисциплину в период распространения коронавирусной инфекции.

В ходе посещения предприятия Владислав Шапша также обсудил с его руководством планы по обновлению и расширению существующего парка техники. В этом году ожидается поставка 60 современных автобусов и 10 троллейбусов.

Меры обеспечения безопасности водителей и пассажиров внедряет и городская транспортная компания ООО «Эгоном». Она обслуживает 18 муниципальных маршрутов. В настоящее время на линиях ежедневно работают 73 транспортных средства. Все они проходят дезинфицирующую обработку.