В Калужской области организуют дистанционную выписку рецептов

В среду, 1 апреля, в ходе заседания регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, которое прошло в Калуге под председательством главы региона Владислава ШАПШИ, рассматривалась возможность предоставления лекарств гражданам в дистанционном режиме.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения области Наталья ОГОРОДНИКОВА рассказала, что в настоящее время в лечебных учреждениях уже организована выписка лекарств по телефону.

- Жители могут позвонить в свое медицинское учреждение и оставить заявку на необходимые препараты, - пояснила она. - Сотрудники больницы найдут амбулаторную карту и выпишут необходимые лекарства. Сразу же оговаривается вопрос доставки лекарств. Для этих целей привлекается как медперсонал, так и волонтёры.

Дистанционное предоставление рецептов, в частности, с использование платформы «Госуслуги», будет доступно через 10 дней.

Глава региона Владислав Шапша поручил руководству министерства труда и социальной защиты привлекать к доставке лекарств волонтеров.

- Отвлекать медицинских работников от их непосредственных обязанностей нельзя, - резюмировал он.

Кроме этого, стало известно, что дистанционно через офисы МФЦ с 4 апреля можно будет получить социальные выплаты.

Владислав Шапша также отметил, что в настоящее время государством принимаются меры, которые не дают распространяться коронавирусной инфекции по экспоненциальному сценарию.

По его мнению, жители региона добросовестно подошли к соблюдению режима самоизоляции.

- У нас добросовестные жители, они адекватно отреагировали на необходимость быть дома, - заявил он. - Сегодня мы проехали по Калуге, на улицах практически нет людей. Но надо стремиться к более серьёзным результатам. Граждане по-прежнему не должны выходить на улицу. Каждый случай болезни - это как цепная реакция, нельзя допустить роста заболевания. Иначе мы будем вынуждены ввести карантин, а это разрушительное решение для промышленности и будущего региональной экономики.