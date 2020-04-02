В Калужской области провели больше 1500 лабораторных исследований на коронавирус

В среду, 1 апреля, в Калуге под председательством главы региона Владислава ШАПШИ состоялось заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.

С докладом об оперативной обстановке выступила руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области Светлана РОЖКОВА.

По ее словам, на сегодняшний день всего проведено более 1500 лабораторных исследований. В день проводится около 300. Ведется мониторинг всех медицинских учреждений, которые могут быть дополнительно задействованы в данной работе. По словам главы федерального ведомства, в настоящее время уже могут быть дополнительно использованы мощности лаборатории Федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 8 Федерального медико-биологического агентства» в Обниске, областной ветеринарной лаборатории и Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД.

Рассматривается возможность привлечения к работе специалистов частных клиник.

Помимо этого, специалистами Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека проверяется выполнение лечебными учреждениями нормативных правовых актов, устанавливающих запрет на плановый прием. Отдельный мониторинг - выполнение сотрудниками магазинов, которые реализуют пищевые продукты требований использовать маски и перчатки в ходе своей профессиональной деятельности. В случае невыполнения выдаются соответствующие предписания.

Владислав Шапша поручил также провести мониторинг организации обучения специалистов, которые способны работать на современном лабораторном оборудовании.