Калужских призывников проверят на коронавирус

Призывные комиссии в Калужской области начнут свою работу не 1 апреля, а 6 апреля. Об этом KP40 в четверг, 2 апреля, рассказали в военном комиссариате Калужской области.

Весенний призыв перенесли в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

- Скорректированный даты работы призывной комиссии. Призыв будет проводится с 6 апреля. Все дезинфицируются помещения. В этом плане проблем не будет, каждый призывник будет проверяться на наличие коронавируса. Будут приниматься самые активные меры по недопущению заражения призывников, - сообщил военный комиссар Калужской области Сергей Кузьменков

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