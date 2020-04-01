За сутки от коронавируса в России умерли семь человек

Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 19% - с 2337 до 2777 человек, сообщает оперативный штаб. За сутки умерли семь пациентов. Общее число жертв эпидемии COVID-19 в нашей стране достигло 24. Вылечились 190 человек, сообщает оперативный штаб.
В Калуге новые случаи не выявлены. Но они есть в соседних с Калужской областью регионах:
- Москва - 267
- Московская область – 15
- Тульская область – 5
- Брянская область – 2
Также новых зараженных подтвердили в следующих регионах:
- Республика Коми - 32
- Санкт-Петербург - 27
- Саратовская область - 11
- Вологодская область - 7
- Челябинская область - 7
- Ленинградская область - 6
- Республика Бурятия - 6
- Красноярский край - 6
- Краснодарский край - 5
- Воронежская область - 4
- Волгоградская область - 4
- Пензенская область - 4
- Омская область - 4
- Курская область - 3
- Тамбовская область - 3
- Ханты-Мансийский АО - 3
- Ивановская область - 2
- Республика Дагестан - 2
- Кабардино-Балкарская Республика - 2
- Республика Северная Осетия - 2
- Владимирская область - 1
- Липецкая область - 1
- Тверская область - 1
- Чеченская Республика - 1
- Республика Башкортостан - 1
- Республика Мордовия - 1
- Алтайский край - 1
- Новосибирская область - 1
- Приморский край - 1
- Хабаровский край - 1
- Сахалинская область - 1
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