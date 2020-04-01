За сутки от коронавируса в России умерли семь человек

Число заболевших коронавирусом в России за последние сутки выросло на 19% - с 2337 до 2777 человек, сообщает оперативный штаб. За сутки умерли семь пациентов. Общее число жертв эпидемии COVID-19 в нашей стране достигло 24. Вылечились 190 человек, сообщает оперативный штаб.

В Калуге новые случаи не выявлены. Но они есть в соседних с Калужской областью регионах:

Москва - 267

Московская область – 15

Тульская область – 5

Брянская область – 2

Также новых зараженных подтвердили в следующих регионах:

Республика Коми - 32

Санкт-Петербург - 27

Саратовская область - 11

Вологодская область - 7

Челябинская область - 7

Ленинградская область - 6

Республика Бурятия - 6

Красноярский край - 6

Краснодарский край - 5

Воронежская область - 4

Волгоградская область - 4

Пензенская область - 4

Омская область - 4

Курская область - 3

Тамбовская область - 3

Ханты-Мансийский АО - 3

Ивановская область - 2

Республика Дагестан - 2

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Республика Северная Осетия - 2

Владимирская область - 1

Липецкая область - 1

Тверская область - 1

Чеченская Республика - 1

Республика Башкортостан - 1

Республика Мордовия - 1

Алтайский край - 1

Новосибирская область - 1

Приморский край - 1

Хабаровский край - 1

Сахалинская область - 1

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.