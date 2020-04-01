Калужский Минздрав рассказал, куда теперь обращаться за рецептами на лекарства

Во вторник, 31 марта, наши читатели сообщили, что им стали звонить из калужских больниц и сообщать, что плановые осмотры отменяются.

- Я диабетик, таблетки подходят к концу, позвонила в больницу, сказали, что пока не знают, как и когда будут выписывать рецепт. Обещали перезвонить завтра. А если не перезвонят? Что мне делать? – пожаловалась Валентина Николаевна из Калуги.

Как сообщила заместитель министра здравоохранения Калужской области Наталья ОГОРОДНИКОВА, сейчас приостановлена вся плановая медицинская помощь.

- Учреждения не работают для посещения, плановых и консультативных приёмов, а также закрыты для плановых исследований, - рассказала Огородникова. - В каждой больнице - в городской, в районной - всегда есть дежурные врачи, которые принимают пациентов с болью, температурой, повышенным давлением - теми симптомами, которые подходят под критерии неотложной или экстренной помощи. Остальные наши сотрудники направлены на обеспечение вызовов на дому. Только вчера по пятой городской больнице было 240 выездов на дом. Это огромная цифра.

Теперь для того, чтобы выписать льготный рецепт, не надо ходить в больницу, достаточно туда позвонить.

- Надо позвонить по телефону в своё учреждение, сообщить, что вам нужно выписать льготный препарат. Мы его вам выписываем и определяем порядок выдачи. Либо вы идёте в аптеку, либо медицинские сотрудники или волонтёры могут принести лекарственные препараты на дом, - сказала Огородникова. - По срокам выписки: для льготников это три месяца, для 12 высокозатратных препаратов также три месяца, для паллиативных пациентов или пациентов с онкозаболеваниями мы опередили срок один месяц, с условием, что за выпиской препарата могут обратиться родственники.

Сейчас Минздрав решает, как проводить наблюдения за беременными.

Также сообщается, что в течение двух недель пациенты смогут начать оформлять рецепты на сайте Госуслуг.

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