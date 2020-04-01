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Как в Калуге реагируют на людей в масках – фоторепортаж

Оксана ИВАНОВА , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 01.04.2020 08:31 17 4761
Как в Калуге реагируют на людей в масках – фоторепортаж

Мы решили выяснить, как реагируют калужане на тех, кто носит защитные маски и влияет ли на восприятие окружающих её цвет.  

На днях в одной из социальных сетей разгорелась дискуссия о том, как относятся окружающие к людям, которые носят защитные маски. Началось всё с рассказа одной моей коллеги о том, как она, зайдя в магазин, получила негативную реакцию от его работников всего лишь потому, что её лицо было обмотано шарфом. «Боитесь, что мы вас заразим?» - поиронизировали сотрудники супермаркета.

Публикация набрала приличное количество комментариев, авторы которых подтверждали: да, мол, маски носим – народ косится, смотрит с подозрением.  Одна из участниц обсуждения рассказала грустную историю, которая случилась с её подругой. Она страдает астмой и потому носит маску, так как боится заразиться.

 «На днях подруга пришла в аптеку забрать заказанные по интернету лекарства, - пишет женщина. – Там все были без масок. Девушка за прилавком посмотрела на подругу и хмыкнула. И, пока оформляла документы, продолжала ухмыляться. Подруга не выдержала и спросила: «Что смешного происходит?» Та ей в ответ – с вызовом: «Да что вы маску напялили – бред!» Подруга ответила, что это не её дело, а потом поинтересовалась у фармацевта, почему она работает без маски, ведь есть же предписание всем в медучреждениях надевать маски. В общем, подруга попросила позвать заведующую аптеки. Та вышла – тоже без маски. И стала орать: «Женщина, хватит скандалить, идите отсюда с Богом!»

Признаюсь, читать такие комментарии мне было удивительно. Ежедневно (пока не ввели изоляцию, конечно) мне лично приходилось наблюдать людей в масках и в общественном транспорте, и в магазинах, и на улице. Ощущения, что к ним относятся как-то не так, не возникало никогда.

На это мне тут же ответили, что я не была на месте тех, кто носит защитные маски, потому и не замечала особого отношения к этим людям. После этой дискуссии появилась идея провести эксперимент: надеть маску, побродить в ней по городу, по магазинам и посмотреть, как будет на меня реагировать народ.

Самой сложной частью эксперимента оказалось найти маски. В аптеках их нет, если появляются, то их тут же разбирают. Выход из положения оказался очень простой: я заказала несколько многоразовых масок у знакомой мастерицы.

После этого в один из вечеров предкарантинной недели мы с фотографом Сергеем Константиновым отправились гулять по Калуге.

Сразу скажу: находиться в защитной маске долгое время не так-то просто: дышать трудновато, да ещё и очки запотевают. Мы ходили по городу около часа: гуляли по улице, заходили в магазины. Я внимательно наблюдали за реакцией прохожих, и она меня огорчила: народ меня просто не замечал.

Была пара человек, которые посмотрели в мою сторону то ли настороженно, то ли удивлённо. И ещё двое-трое, которые, как мне показалось, хотели подойти и спросить, где я купила маску, но постеснялись.

Такой же спокойной была реакция, когда я сменила чёрную маску на весёленькую оранжевую.

Вывод нашего эксперимента: никакой дискриминации по отношению к калужанам в масках у нас в городе нет. Собственно, о том же самом свидетельствуют и результаты опроса, который я провела в группе «Калуга и калужане» в социальной сети «Фейсбук».

В нём поучаствовали 148 человек, которые носят маски. Из них на вопрос, как окружающие к ним относятся, 130 человек ответили, что нейтрально, 10 отметили доброжелательное отношение к себе. Кто-то говорил, что люди смотрят с любопытством, удивлением, настороженно. С явно негативной реакцией столкнулись только восемь опрошенных.

Кстати, по моим ощущениям, в скором времени защитные маски станут чем-то вроде стильного аксессуара. Несколько российских знаменитостей, например, Яна Рудковская, певица Кети Топурия, дизайнер Белла Потёмкина уже выпустили первые «коллекции» своих масок. Правда, стоят они, как крыло «Боинга»: от полутора до трёх тысяч рублей.

Думаю, когда ажиотаж спадёт, цены снизятся, а привычка быть красивым даже в таких сложных ситуациях, как сейчас, надеюсь, останется. Главное, чтобы этот «аксессуар», действительно, выполнял не только декоративную функцию, но и защитную.

Уважаемые читатели, а вы носите на улице защитные маски? Поделитесь впечатлениями в комментариях!

Оксана ИВАНОВА , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 01.04.2020 08:31 17 4761
Тэги: общество коронавирус фоторепортаж
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