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Как победить страх перед коронавирусом улыбкой

Оксана ИВАНОВА , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 31.03.2020 21:01 0 393
Как победить страх перед коронавирусом улыбкой

Калужанка Маргарита ТАРАСОВА записала серию роликов с занятиями, которые помогают привести в тонус тело и снять эмоциональное напряжение.

— Сегодня с помощью упражнения «Нехочуха» будем убирать негативные мысли. Говорим: «Я не хочу принимать на себя негативную информацию. Она есть, но она там, а я здесь!» Потом мягко, плавно выпрямляем спину и, не задирая подбородка, не шевеля плечами, поворачиваем голову в одну сторону и в другую. Макушечка тянется вверх, как будто мы надели корону. Добавляем дыхание через нос: вдох — выдох. И так 8-16 раз.

В кадре — ​стройная, улыбчивая блондинка. Её зовут Маргарита Тарасова. Она педагог, психолог, преподаватель ритмопластики и сценического движения, работает и с маленькими детьми, и со студентами.

— Я много лет занимаюсь практикой, близкой к телесно-­ориентированной терапии, — ​рассказывает Маргарита. — ​Ритмопластика — ​это направление современного искусства, у истоков которого стоят известная танцовщица Айседора Дункан и её пластический танец-­импровизация. Это выразительное движение с подключением чувственной сферы, которая наполняет его образом, эмоцией.

Около года назад Рита задумалась о том, чтобы набрать группу взрослых учеников, но из-­за нехватки времени отложила эту мысль на потом. В середине марта Маргарита приболела, а сразу после её выздоровления в области были объявлены внеплановые каникулы в связи с коронавирусом. Все занятия пришлось отменить. У всегда активной и подвижной Риты неожиданно образовалось большое количество свободного времени.

— Просидев три дня дома, я поняла: нужно что-­то делать, иначе просто погрязну в бытовых делах и новостях о коронавирусе, — ​рассказывает Маргарита. — ​Тогда-­то я и вспомнила о своей давней идее. По понятным причинам сейчас я группу не наберу, поэтому решила записывать короткие видеоуроки и выкладывать их на своей страничке в «Фейсбуке». Поскольку большинство из нас сейчас приковано к компьютерам: мы следим за новостями, плечи сжаты, шея напряжена, мы погружены в проблемы — ​первые занятия я решила посвятить упражнениям, которые помогают снять напряжение в шейном отделе.

Впрочем, уроки Риты направлены на поддержание в тонусе не только тела, но и духа. Во время своих занятий, очень напоминающих мини-­тренинги, она показывает, как с помощью простых движений убирать негативные эмоции или трансформировать, например, состояние подавленности в радость. Собственно, одно из упражнений так и называется: ​«Улыбка».

Свой проект Маргарита назвала «Ритмопластика от Риты». Здесь она и швец, и жнец: сама снимает уроки на видео, сама же их монтирует. Кстати, так сбылась одна её детская мечта: стать телеведущей и оператором.

Видеоролики Рита ежедневно выкладывает на своей страничке в социальной сети «Фейсбук». Уже первый пост из этой серии набрал около сотни лайков. Люди благодарят, просят продолжения и советуют Рите открыть собственный YouTube-­канал. Она обещала подумать.

Уважаемые читатели! А как вы справляетесь со своей тревогой? Расскажите в комментариях!

Все новости по теме коронавируса в Калужской области собраны здесь. Раздел постоянно дополняется.
Оксана ИВАНОВА , Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Опубликовано: 31.03.2020 21:01 0 393
Тэги: общество коронавирус
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