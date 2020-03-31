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Торговый центр в Калуге работал в обход решения властей

Елена Французова
Опубликовано: 31.03.2020 14:06 1 1412
Торговый центр в Калуге работал в обход решения властей

В понедельник, 30 марта, на планёрке в калужской городской управе начальник управления экономики и имущественных отношений Владимир ВАСИН рассказал, какие магазины имеют право работать во время карантина по коронавирусу.

- Продовольственные магазины, аптеки и аптечные пункты, специализированные магазины, торгующие средствами личной гигиены, салоны сотовой связи, автозаправочные станции и магазины, реализующие горюче-смазочные материалы, зоомагазины и магазины детских товаров, специализированные на продаже детского питания и средств гигиены, - сообщил он.

По словам Васина, постановление правительства области о закрытии торговых объектов владельцы магазинов трактовали по-разному.

- Пыталась одна федеральная сеть под эгидой продажи мобильных телефонов, сеть специализируется на продаже бытовой техники, обосновать продолжение своей работы тем, что у них продаются мобильные, - рассказал Васин. - В результате двухдневных переговоров – субботы и воскресенья - пришли мы к соглашению, что здоровье наших граждан важнее. Региональный директор дал указание деятельность сети закрыть.

По словам Васина, сотрудники его управления ежедневно общаются с предпринимателями, обходят торговые точки. Кроме того, комиссия проверят, действительно ли магазины закрыты.

- Сейчас из 29 ТЦ и ТРЦ 18 закрыты, 11 работают в усечённом режиме, так как там есть магазины, которые попали в разрешённую деятельность, - добавил чиновник.

- Насколько мне известно, один из торговых центров проявил несговорчивость, от тех рекомендаций всячески пытался уклониться, - сказал врио городского головы Дмитрий ДЕНИСОВ.

Денисов рассказал, что ТЦ специализируется на продаже строительных и отделочных материалов.

- Нарушал, работал в обход напоминаний, решений правительства Калужской области. Было выписано несколько административных актов, - ответил Васин.

В понедельник этот ТЦ стал работать дистанционно.

- Постановление правительства даёт уловку нашим торговым сетям - возможность торговать сопутствующими товарами, которые включены в перечень первоочередных, - сказал Денисов. - Но впоследствии правительством РФ эта позиция была скорректирована. В настоящий момент никаких уловок не должно быть. И наши ТЦ должны перейти на рекомендованный режим работы, а именно закрыться и оставить те помещения, где осуществляется торговля продуктами питания, где есть салоны сотовой связи, банки. Но всё остальное должно быть закрыто.

Уважаемые читатели, а в вашем районе предприниматели соблюдают предписание или продолжают работать? Расскажите в комментариях!

Елена Французова
Опубликовано: 31.03.2020 14:06 1 1412
Тэги: коронавирус общество бизнес владимир васин дмитрий денисов
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