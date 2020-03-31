Чиновники рассказали, сколько маленьких калужан привели в детские сады

В понедельник, 30 марта, на планёрке в городской управе обсудили, как изменилась жизнь детей в связи с мерами, которые принимаются по борьбе с коронавирусом.

Заместитель городского головы Юрий МОИСЕЕВ напомнил, что с 19 марта полностью прекращено обучение в школах. С 30 марта школьники 9-х и 11-х классов начали обучаться дистанционно.

- Есть возможность отработать всю программу с детьми, не приводя в школу, - считает Моисеев. – В допобразовании также стараются перевести, где возможно, на дистанционное обучение.

С 30 марта приостановлена работа детских садов. В них действуют только дежурные группы для детей, чьи родители вынуждены работать на этой неделе.

Как сообщил Юрий Моисеев, привели в дежурные группы только 169 детей. Всего же детские сады посещают 21 104 ребёнка.

С 23 марта приостановили работу и все учреждения культуры.

- Учреждения культуры занялись просветительской деятельностью в интернете, - сказал Моисеев. - С 23 по 29 марта они провели 89 мероприятий, которые набрали 31 353 просмотра.

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