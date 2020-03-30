Присоединяйтесь к флешмобу лучшедома40!

Жители России на этой неделе оказались на вынужденных каникулах из-за пандемии коронавируса. Но, несмотря на разгул болезни, жители Калужской области не теряют оптимизма и стараются даже на карантине провести время с пользой для себя и близких.Так, в регионе запустили новый флешмоб с хештегом #лучшедома40. Жители выкладывают в социальных сетях видео о том, как они проводят время в режиме самоизоляции. К акции уже присоединились многие известные люди наукограда, сообщает Obninsk.name.

Чета Анатолия и Аллы КОСИНСКИХ, например, во время «каникул» умудрилась модернизировать предыдущий популярный флешмоб, придуманный врио губернатора Калужской области Владиславом ШАПШОЙ — «40 отжиманий». Их Анатолий Аскольдович выполняет «с утяжелением» в виде внучки, попутно играющей в лошадку на спине спортивного дедушки.

Депутат Дмитрий САМБУРОВ призвал сделать то, на что у горожан давно не хватало времени — посмотреть любимые фильмы, почитать книги. Руководитель «Центра Реабилитации» Зиновий ГУРОВ напомнил о самодисциплине — не выходить из дома и заниматься физкультурой.

Директор ДЮСШ «Держава» Юрий ФРАЙ предложил провести это время с родными и близкими, чаще смотреть в глаза друг другу и больше общаться.



Флешмоб в самом разгаре! Присоединяйтесь и вы!