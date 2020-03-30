Калужские МФЦ закрылись из-за коронавируса

С понедельника, 30 марта, в Калужской области приостановили свою работу центры «Мои Документы». А с 4 апреля калужане смогут туда попасть только по предварительной записи на конкретное время, рассказали KP40 в пресс-службе правительства. Это связано с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и объявленными президентом нерабочими днями.

- Обращаем внимание, что предварительная запись на прием в центры и офисы «Мои Документы» в период с 30 по 3 апреля автоматически аннулируется, - говорится в сообщении. - Специалисты колл-центра МФЦ свяжутся с каждым заявителем по телефону и предложат другие доступные даты для записи.

При посещении центров по предварительной записи калужан просят соблюдать меры предосторожности: обрабатывать антисептиком руки перед посещением специалиста, осуществляющего приём или выдачу документов.

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