Глава Калужской области принимает меры по поддержке малого и среднего бизнеса

Правительство Калужской области работает над мерами поддержки бизнеса в связи со сложившейся ситуацией с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Уже прошло несколько рабочих встреч с предпринимателями.

На них сформирован перечень наиболее востребованных мер региональной поддержки.

Как рассказал глава Калужской области Владислав ШАПША, определён перечень отраслей, которые первыми получат государственную поддержку в период ограничений и кризисных явлений. Особое внимание будет уделено субъектам малого и среднего предпринимательства.

Среди региональных мер поддержки бизнеса:

понижение ставки по упрощенной системе налогообложения;

освобождение от уплаты налога на имущество организаций малого и среднего бизнеса в отдельных отраслях;

смягчение требований регионального налогового законодательства для получения льгот;

предоставление займов на неотложные нужды через Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области;

субсидирование процентов по имеющимся кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства.

Власти региона отмечают, что не оставят предпринимателей один на один с проблемами.