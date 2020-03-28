Глава Калужской области принимает меры по поддержке малого и среднего бизнеса

Правительство Калужской области работает над мерами поддержки бизнеса в связи со сложившейся ситуацией с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Уже прошло несколько рабочих встреч с предпринимателями.
На них сформирован перечень наиболее востребованных мер региональной поддержки.
Как рассказал глава Калужской области Владислав ШАПША, определён перечень отраслей, которые первыми получат государственную поддержку в период ограничений и кризисных явлений. Особое внимание будет уделено субъектам малого и среднего предпринимательства.
Среди региональных мер поддержки бизнеса:
Власти региона отмечают, что не оставят предпринимателей один на один с проблемами.