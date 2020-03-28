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Глава Калужской области принимает меры по поддержке малого и среднего бизнеса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.03.2020 21:03 0 461
Глава Калужской области принимает меры по поддержке малого и среднего бизнеса

Правительство Калужской области работает над мерами поддержки бизнеса в связи со сложившейся ситуацией с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Уже прошло несколько рабочих встреч с предпринимателями.

На них сформирован перечень наиболее востребованных мер региональной поддержки.

Как рассказал глава Калужской области Владислав ШАПША, определён перечень отраслей, которые первыми получат государственную поддержку в период ограничений и кризисных явлений. Особое внимание будет уделено субъектам малого и среднего предпринимательства.

Среди региональных мер поддержки бизнеса:

  • понижение ставки по упрощенной системе налогообложения;
  • освобождение от уплаты налога на имущество организаций малого и среднего бизнеса в отдельных отраслях;
  • смягчение требований регионального налогового законодательства для получения льгот;
  • предоставление займов на неотложные нужды через Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской области;
  • субсидирование процентов по имеющимся кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства.

Власти региона отмечают, что не оставят предпринимателей один на один с проблемами.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 28.03.2020 21:03 0 461
Тэги: область коронавирус
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