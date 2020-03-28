Московских дачников просят не выходить за пределы своих участков в Калужской области

Глава Калужской области Владислав ШАПША призвал дачников из Москвы, которые приедут в наш регион во время объявленной Путиным нерабочей недели, сохранять режим самоизоляции.

- Мой призыв в том, что если люди приезжают на дачу, чтобы они там соблюдали режим самоизоляции, - приводит его слова в субботу, 28 марта, издание «Подъём». - Что касается домов и баз отдыха, мы сейчас рассматриваем вопрос об ограничении их деятельности на этот период, чтобы они принимали только тех, кто приезжает в командировки. Я надеюсь, что у нас все люди сознательные, услышат этот призыв, потому что он, прежде всего, содержит заботу об их близких и об их соседях. Каждый из нас должен понимать меру ответственности, совершая то или иное действие. Поэтому если есть дача, люди, конечно, могут приехать. Но это не касается развлечения или какого-то праздного времяпрепровождения.

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