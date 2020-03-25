Важно всегда думать о своем здоровье

Пока по миру шагает коронавирус, мы хотели бы напомнить вам о том, как важно следить за своим здоровьем не только тогда, когда необходимо соблюдать карантин и осторожность

Если посмотреть на карту распространения коронавируса, то кажется, что болезнь захватывает планету. А что, если посмотреть на карту больных раком? Как думаете, во сколько раз цифры на ней увеличатся? Для полноты картины — за 2019 год в Калужской области смертность составила 236,6 человека на 100 тысяч населения. Возможно, такая ситуация поможет кому-то осознать всю важность профилактических мер для себя не только при наступлении вируса, но и постоянно, изо дня в день.

Как можно регулярно следить за своим здоровьем? Во-первых, проходить диспансеризацию. Она представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследований, проводимых в целях оценки состояния здоровья. В нее в числе других входят скрининговые программы на раннее выявление онкологических заболеваний. Во-вторых, можно самостоятельно пройти скрининговые программы, если вы не участвовали в диспансеризации или хотите самостоятельно себя проверить.

Сегодня мы разберем программы скрининга онкозаболеваний, действующие в Калужской области.

— Скрининг колоректального рака. Колоректальный рак является одним из самых распространенных онкологическим заболеваний. Злокачественная опухоль обычно берет начало в небольшой припухлости или полипе на слизистой толстой кишки, по мере роста захватывая кишечную стенку с поражением расположенных рядом лимфатических узлов.

В ГБУЗ КО «КОКОД» выполняется анализ именно современным, избирательным и высокочувствительным ­иммунохимическим методом. В отличие от общеизвестной, но устаревшей пробы Грегерсена, а также гваякового теста, иммунохимический анализ позволяет определять в кале исключительно гемоглобин человека и не требует соблюдения каких-либо ограничений питания.

Возрастная группа: 45–75 лет, а также лица, имеющие хронические заболевания толстого кишечника.

— Маммографический скрининг направлен на раннее выявление у женщин рака молочной железы, первого по смертности от онкологических заболеваний у женщин.

В нашей области работают передвижные цифровые маммографические комплексы. Более подробно можно посмотреть на сайте: www.mammogram.ru. Они оснащены самым современным цифровым оборудованием, позволяющим выявлять самые маленькие, миллиметровые образования, которые не видны на аналоговом оборудовании. Благодаря скринингу злокачественные опухоли можно обнаружить за 3–4 года до того, как женщина сама заметит первые симптомы болезни.

ГБУЗ КО «КОКОД» также оснащен современным оборудованием:

Цифровой диагностический маммограф SELENIA.

Горизонтальная стереотаксическая система в сочетании с УЗИ аппаратом, позволяющая выполнять пункции молочных желез.

Маммографический аппарат GIOTTO с приставкой для стереотаксической пункции.

Возрастная группа: женщины старше 45 лет.

— Скрининг на рак шейки матки позволяет на ранних стадиях исследовать и диагностировать предраковые состояния и злокачественные изменения в шейке матки. Этот анализ, который необходимо делать ежегодно в рамках профилактики, можно сдать в кабинете гинеколога. Существует несколько методов анализов.

Мы применяем метод жидкостной цитологии, он считается самым верным способом определения наличия клеток вируса папилломы человека в организме. Позволяет рассматривать не одну конкретную область шейки матки, а всю ее поверхность в целом. Многочисленные исследования показали, что жидкостная цитология более информативна, чем обычная, и качественно улучшает скрининг рака шейки матки.

Отличие жидкостной цитологии от обычной заключается в том, что взятый материал помещается в специальный раствор, из которого потом на специальной центрифуге образуются цитопрепараты. Они состоят из клеток, которые сконцентрированы в одном месте и образуют ровный слой. Это делает заключение цитолога значительно более достоверным по сравнению с обычными мазками.

Возрастная группа: начиная с 25-летнего возраста цитологию желательно сдавать каждые 2 года. Если очередной мазок на атипию выявит какие-­либо нежелательные изменения, то последующие обследования нужно проходить чаще.

Внимание! В связи с ограничениями по приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации, в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID‑19) проведение скринингов в ГБУЗ КО КОКОД временно недоступно.

Но мы рекомендуем вам посвятить время своему здоровью, после того как инфекция спадет и карантин закончится.

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