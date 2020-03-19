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В Калужской области открылся первый в России Общественный волонтёрский центр по противодействию распространению коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.03.2020 16:12 0 375
В Калужской области открылся первый в России Общественный волонтёрский центр по противодействию распространению коронавируса

В четверг, 19 марта, в Калуге открылся первый в России Общественный волонтёрский  центр по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Подобные центры будут созданы во всех российских регионах. Главные его задачи – социальная помощь нуждающимся, прежде всего, пожилым людям и ветеранам.

В этот же день в Калуге под председательством главы региона Владислава Шапши состоялось заседание регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. В его работе приняли участие секретарь Генерального совета Всероссийской Политической Партии «Единая Россия» Андрей Турчак, руководитель исполнительного комитета Общероссийского Народного Фронта Михаил Кузнецов, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова, депутат Государственной Думы ФС РФ Александр Авдеев, федеральный инспектор по Калужской области Алексей Лебедев, секретарь Калужского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания области Виктор Бабурин, члены правительства области, руководители министерств и ведомств.

Обсуждались пути повышения эффективности межведомственного и общественного взаимодействия в сфере недопущения распространения в регионе коронавирусной инфекции.

- Это первый пример взаимодействия между президентской партией и президентским общественным движением. Партия «Единая Россия», имея самую развитую инфраструктуру – 90 тысяч первичных отделений, более 2,5 миллионов членов партии – в это тяжёлое время готова подставить плечо, прежде всего гражданам группы риска – одиноким пожилым людям, пенсионерам и ветеранам Великой Отечественной войны. Речь идёт о доставке продуктов питания, медикаментов, дезинфицирующих средств, - подчеркнул Андрей Турчак.

Он также отметил, что созданные совместно с ОНФ и волонтёрскими организациями общественные центры призваны помочь органам исполнительной власти на местах в борьбе с коронавирусом.

- Сегодня в ходе совместного заседания мы договорились об алгоритме взаимодействия, чтобы сделать нашу работу максимально эффективной и полезной, - заметил секретарь Генерального совета Всероссийской Политической Партии «Единая Россия».

- Для того, чтобы достойно справиться с этой непростой ситуацией, важно действовать максимально сосредоточенно, используя имеющиеся ресурсы и возможности, которые предоставлены партией «Единая Россия», Общероссийским Народным Фронтом, «Волонтёрами Победы», «Волонтёрами-медиками» и другими общественными организациями, которые готовы на безвозмездной основе работать над решением важнейших социальных проблем, - подчеркнул Владислав Шапша.

Участники совещания побеседовали с волонтерами, которые начали работу в общественном волонтёрском центре, созданном на базе региональной общественной приемной Партии «Единая Россия», а также осмотрели автобус, который будет использоваться для выездов во все муниципалитеты области.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 19.03.2020 16:12 0 375
Тэги: область коронавирус
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