Никаких пробок и очередей: в Калуге начал работу сервис доставки продуктов СберМаркет

Личный помощник, который ходит в магазин за тебя – о такой услуге мечтают многие хозяйки! Впрочем, почему только женщины? В наше время люди всё чаще выбирают возможность заниматься любимым делом, сводя к минимуму бытовые дела. Поход за продуктами съедает львиную долю времени: дорога туда и обратно, хождения по торговому залу (особое развлечение, если ещё и с детьми), какая ни какая очередь на кассе.

В Москве и других крупных городах России службы доставки продуктов появились уже достаточно давно и пользуются большой популярностью. Мы рады сообщить, что такая возможность есть и у калужан! СберМаркет готов разгрузить ваши будни и выходные и подарить вам время – один из самых драгоценных ресурсов современности.

В первую очередь такое предложение заинтересует именно мам, сидящих в декретном отпуске с маленькими детьми.



Для того, чтобы продукты появились у порога вашей квартиры, нужно зайти на сайт sbermarket.ru или в одноименное приложение. После этого - ввести адрес доставки, и перейти к каталогу. Сервис СберМаркет предлагает более 23000 товаров на выбор, и гарантирует строгий отбор и качество продукции. Более того, СберМаркет позволяет экономить не только время, но и деньги: более 2000 товаров со скидками до 50% каждую неделю.





Ваш заказ будут собирать сборщики сервиса СберМаркет. Каждый из них проходит специальное обучение, где рассказывают, как выбирать самые разные категории товаров. Они сдают квалификационные тесты и только после этого приступают к сборке реальных заказов. Молочная, мясная продукция, рыба, фрукты и овощи – специалисты сервиса отбирают только свежие товары. Будьте уверены, в вашу корзину никогда не положат продукт, срок годности которого истёк более чем на 60%, товар с поврежденной упаковкой или перезрелые/недозрелые фрукты или овощи.





Часто выбирают доставку на дом и просто занятые люди - те, у кого нет лишних 3-4 часов на поездку в гипермаркет за продуктами на неделю.

В помощь такая услуга и тем, кто находится на больничном листе и по состоянию здоровья не способен тратить силы на хождение по магазинам. По этой же причине доставка через сервис СберМаркет значительно облегчает жизнь людям с ограниченными возможностями, а также пенсионерам.

На начальном этапе СберМаркет будет привозить калужанам продукты из METRO – торгового центра, который оправдал доверие качеством товаров и обширностью ассортимента.

Если клиент вдруг окажется недоволен доставленной продукцией , сервис вернет деньги по первому требованию.

Оплата возможна как на сайте магазина, так и при доставке покупок. Важно: возможность регистрации через Сбербанк ID.

Для справки: в среднем россияне тратят около трёх-четырёх часов в неделю на походы по магазинам! А ведь это время можно провести с душой, а не только с пользой: уделить внимание родным и близким или заняться хобби, которое так долго откладываете на неопределённый срок. Смело идите в гости, смотрите любимые фильмы, читайте, играйте с детьми – а доставку продуктов на дом возьмет на себя СберМаркет.