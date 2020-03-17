Минздрав Калужской области рассказал о мерах по недопущению короновирусной инфекции

В понедельник, 16 марта, на заседании правительства Калужской области, которое провел глава региона Владислав ШАПША, обсуждались меры по недопущению распространения короновирусной инфекции на территории региона.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения области Наталья ОГОРОДНИКОВА, в целях профилактики этого опасного заболевания в медицинских организациях усилен противоэпидемический режим. С 16 марта введено ограничение посещения больных стационаров родственниками. Сотрудникам медучреждений предписано находиться на рабочих местах в средствах защиты органов дыхания. Наряду с этим, осуществляется жесткий контроль за поддержанием неснижаемого запаса противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты во всех лечебных учреждениях. Также рассматривается вопрос о приостановке плановой диспансеризации взрослого и детского населения.

Всем гражданам, прибывшим из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, выдается больничный лист на 14 дней по месту их жительства, без посещения медицинских организаций. Для этого достаточно позвонить по телефону горячей линии *040.

В ходе обсуждения руководитель региона Владислав Шапша особо подчеркнул, что сотрудники этой горячей линии должны располагать подробной информацией о дистанционной выдаче листов нетрудоспособности, чтобы четко доводить ее до жителей региона.

- Люди возвращаются из заграницы. Добросовестные, приходя домой, звонят. И в этой ситуации нельзя допускать, чтобы в ответ на их обращение последовала невнятная информация, - уверен глава региона. - Сотрудники на линии должны знать, что отвечать тем, кто к ним обращается. Поэтому - это не просьба, а требование - довести всю необходимую информацию и до работодателей, и до учреждений здравоохранения на местах и, в первую очередь, до специалистов колл-центров.

Он также рекомендовал обеспечить запас необходимых средств индивидуальной защиты в лечебных учреждениях и повсеместно организовать ношение медицинских масок медицинскими работниками, а также ограничить посещение родственниками всех находящихся в стационаре пациентов.

ГП «Калугафармация» принимает меры по ликвидации дефицита масок в аптечной сети. На сегодняшний день их остаток в аптеках превышает 3,5 тысячи штук. Ожидаются прямые поставки медицинских масок от Ивановского завода. По запасам противовирусных и дезинфицирующих средств ограничений нет. Все они имеются в достаточном количестве.

Владислав Шапша, в свою очередь, призвал жителей области вести себя сдержано и не создавать ажиотажный спрос на медицинские маски:

- В Калужской области работает оперативный штаб. В случае изменения ситуации необходимо действовать незамедлительно, информировать и принимать соответствующие решения.