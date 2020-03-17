$ 74.13 0.94
82.75 0.89
Главная Новости Общество

Минздрав Калужской области рассказал о мерах по недопущению короновирусной инфекции

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.03.2020 08:20 0 1279
Минздрав Калужской области рассказал о мерах по недопущению короновирусной инфекции

В понедельник, 16 марта, на заседании правительства Калужской области, которое провел глава региона Владислав ШАПША, обсуждались меры по недопущению распространения короновирусной инфекции на территории региона.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения области Наталья ОГОРОДНИКОВА, в целях профилактики этого опасного заболевания в медицинских организациях усилен противоэпидемический режим. С 16 марта введено ограничение посещения больных стационаров родственниками. Сотрудникам медучреждений предписано находиться на рабочих местах в средствах защиты органов дыхания. Наряду с этим, осуществляется жесткий контроль за поддержанием неснижаемого запаса противовирусных препаратов, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты во всех лечебных учреждениях. Также рассматривается вопрос о приостановке плановой диспансеризации взрослого и детского населения.

Всем гражданам, прибывшим из неблагополучных по коронавирусной инфекции стран, выдается больничный лист на 14 дней по месту их жительства, без посещения медицинских организаций. Для этого достаточно позвонить по телефону горячей линии *040.

В ходе обсуждения руководитель региона Владислав Шапша особо подчеркнул, что сотрудники этой горячей линии должны располагать подробной информацией о дистанционной выдаче листов нетрудоспособности, чтобы четко доводить ее до жителей региона.

- Люди возвращаются из заграницы. Добросовестные, приходя домой, звонят. И в этой ситуации нельзя допускать, чтобы в ответ на их обращение последовала невнятная информация, - уверен глава региона. - Сотрудники на линии должны знать, что отвечать тем, кто к ним обращается. Поэтому - это не просьба, а требование - довести всю необходимую информацию и до работодателей, и до учреждений здравоохранения на местах и, в первую очередь, до специалистов колл-центров.

Он также рекомендовал обеспечить запас необходимых средств индивидуальной защиты в лечебных учреждениях и повсеместно организовать ношение медицинских масок медицинскими работниками, а также ограничить посещение родственниками всех находящихся в стационаре пациентов.

ГП «Калугафармация» принимает меры по ликвидации дефицита масок в аптечной сети.  На сегодняшний день их остаток в аптеках превышает 3,5 тысячи штук. Ожидаются прямые поставки медицинских масок от Ивановского завода. По запасам противовирусных и дезинфицирующих средств ограничений нет. Все они имеются в достаточном количестве.

Владислав Шапша, в свою очередь, призвал жителей области вести себя сдержано и не создавать ажиотажный спрос на медицинские маски:

- В Калужской области работает оперативный штаб. В случае изменения ситуации необходимо действовать незамедлительно, информировать и принимать соответствующие решения.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 17.03.2020 08:20 0 1279
Тэги: область коронавирус
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
БЛОГИ КОМПАНИЙ
Технологии для добрых дел: Клиенты Газэнергобанка могут производить оплату благотворительных пожертвований по QR-коду
12 мар 2020 14:24
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Этномир» объявляет месяц открытых дверей
Для тех, кто дома: Wink бесплатно покажет отечественное кино, мультфильмы и развивающий контент
«Ростелеком» проконтролирует надежность Wi-Fi сети с помощью онлайн мониторинга
Умные домофоны «Ростелекома» теперь обслуживают более тысячи домохозяйств в Калужской области
Встреча весны в традициях народов мира в этнографическом парке ЭТНОМИР
Блокбастер «Вторжение» стал доступен в Wink на эксклюзивных правах
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
В центре Калуги предлагают запретить ездить быстрее 40 км/ч. А как вы к этому относитесь? 
Всего проголосовало: 2178
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
5 главных факторов, которые следует учесть при покупке плоттера
Часы Hublot: обзор лучших женских моделей
Счетный комитет рекомендует правительству не завершать реализацию проекта «Астана LRT»

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru