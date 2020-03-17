Министр: дефицита продовольственных товаров в Калужской области нет

В понедельник, 16 марта, в Калуге на заседании областного правительства под председательством главы региона Владислава Шапши обсуждался вопрос обеспечения населения Калужской области отдельными продовольственными товарами.

В связи с информацией об угрозе распространения в России коронавируса в магазинах ряда регионов, в том числе в Калужской области, наблюдается увеличение спроса на некоторые продукты питания, в частности, на крупы, макароны, сахар, растительное масло и консервы.

По словам министра конкурентной политики области Николая Владимирова, в регионе незначительный рост спроса населения на крупы отмечается в магазинах сети «Ашан», «Атак», «Метро кэш энд Керри» и в отдельных местных сетях.

По его словам, торговые организации к этому были готовы. Дефицита продовольственных товаров в области не наблюдается, цены стабильны. Администрациями магазинов увеличены объёмы системных поставок. Запасы товаров в сетях составляют от трех дней («Магнит») до 29 дней торговли («Глобус»). Периодичность поставок - от ежедневной до одного раза в неделю.

- Ситуация с запасами товаров бакалейной группы в розничных торговых сетях Калужской области стабильная. Мы проводим ежедневный мониторинг по более чем сорока видам продовольственных товаров. В случае нехватки продуктов или увеличения цен будут приняты необходимые меры. Данный вопрос находится на нашем контроле, - резюмировал Николай Владимиров.