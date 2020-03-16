Сохранение Калужского бора обсудили в правительстве

В понедельник, 16 марта, в Калуге глава Калужской области Владислав ШАПША провел очередное заседание областного правительства.

Одной из тем, которая обсуждалась на мероприятии, стал вопрос сохранения Калужского бора. Владислав Шапша поинтересовался у министра экологии и природных ресурсов Варвары Антохиной, как выполняется его поручение о приостановке рубок деревьев в калужском бору.

По словам Варвары Антохиной, специалисты министерства неоднократно выезжали с экологами и активистами в бор. Создана инициативная группа. Поступила 21 заявка от пользователей социальных сетей и 3 обращения - по телефону.

- 20 марта состоится совещание с неравнодушными гражданами, от которых поступает много предложений и вопросов, - пояснила министр. - Мы готовы на них ответить. Нас радует то, что жители неравнодушны и, что они высказывают предложения по сохранению бора.

- Понятно, что санитарная вырубка нужна, но в данном случае мы должны быть открыты и профессиональны, - отметил глава региона. - Мы должны свои действия согласовывать и показывать гражданам. Если там что-то пытаются сделать втихаря, этот вариант не пройдет. Если кто-то пытается что-то построить в бору - на это должны быть приняты соответствующие решения.

Как мы уже рассказывали, вопрос вырубки в бору был поднят на сайте KP40 во вторник, 3 марта. Уже на следующий день на ситуацию отреагировал Владислав Шапша, лично посетивший бор.