В Калуге гендиректора отправили мести улицы

В Калуге генеральный директор одной из торговых компаний получил 80 часов обязательных работ за неуплату алиментов. В понедельник, 16 марта, об этом рассказали в областном управлении Федеральной службы судебных приставов.

Его дочери 9 лет, но алименты мужчина вовсе не платил. Общая задолженность составила 600 тысяч рублей.

- Сейчас должник отбывает обязательные работы и уже приступил к выплате алиментов родной дочери, - подчёркивают приставы. - По словам мужчины, в ближайшее время он планирует полностью погасить 600-тысячную задолженность и в дальнейшем добросовестно вносить ежемесячные платежи.