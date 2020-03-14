Артамонову запретили выезжать из страны из-за коронавируса

Совет Федерации приостановит зарубежные поездки сенаторов в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса. В субботу, 14 марта, об этом заявила спикер Совфеда Валентина МАТВИЕНКО.

Матвиенко отметила, что лично будет выдавать сенаторам загранпаспорта для выезда за рубеж и только по крайней необходимости, сообщает РБК. В России также приостановят визиты делегаций из стран, где наблюдается опасная ситуация по коронавирусу Covid-2019.

Калужскую область в Совете Федерации, напомним, представляют бывший губернатор Анатолий Артамонов и Алексей Александров.

Также в субботу стало известно, что с 16 марта в школах и детских садах Москвы вводят свободное посещение.

В столице также вводится режим самоизоляции не только для людей, прибывших из опасных по коронавирусу стран, но и для членов их семей. Больничный на две недели будут развозить курьеры. Обращаться следует по телефону 84958704509.

Кроме того, в столице эпидемия коронавируса признана обстоятельством непреодолимой силы. Власти заявляют, что эта мера упростит разрешение споров, связанных с неисполнением обязательств.

В Калужской области, напомним, больных коронавирусом пока не выявлено. Но врачи уже проверили 101 человека. В Калуге на данный момент болезнь подозревают у четырёх человек, они изолированы.

По данным на утро 14 марта в мире зафиксировано 145 369 заболевших. За день это число выросло на 10 тысяч. Наиболее тяжёлая ситуация сейчас в Италии: за сутки заразились 2500 человек, скончались – 250. Всего в этой стране на 17 660 больных пришлось уже 1266 смертей.

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