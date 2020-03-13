Владислав Шапша запретил скрывать информацию о коронавирусе

В четверг, 12 марта, глава Калужской области Владислав ШАПША провел совещание, на котором обсуждались меры, принимаемые в Калужской области против угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

В совещании приняли участие руководители региональных министерств здравоохранения, экономического развития, внутренней политики и массовых коммуникаций, Областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД, Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, Московской железной дороги, Калужской таможни, Центра гигиены и эпидемиологии, Комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области, Главного управления МЧС по Калужской области, Международного аэропорта «Калуга» им. К.Э. Циолковского.

Отмечалось, что по состоянию на 12 марта текущего года случаев заболеваний людей новой коронавирусной инфекцией в Калужской области не зарегистрировано. Всеми заинтересованными ведомствами предпринимаются меры для предупреждения завоза инфекции.

Главной клинической базой определен Калужский областной специализированный центр инфекционных заболеваний и СПИД, в котором имеется 28 боксов для приема больных и достаточный запас противовирусных препаратов, а также современное оборудование и средства защиты. Проводятся обучающие конференции для врачей, на которых обсуждается оперативная информация о клинических проявлениях, особенностях диагностики и лечения коронавирусной инфекции, требования безопасности к сбору и транспортировке биологического материала для проведения анализов, а также тактические действия сотрудников медицинских организаций в предэпидемический и эпидемический период. В регионе создан запас противовирусных препаратов и дезинфекционных средств. Бригады скорой медицинской помощи, приемные отделения стационаров и фельдшерско-акушерских пунктов обеспечены пульсоксиметрами.

На базе Международного аэропорта «Калуга» им. К.Э. Циолковского проведены учения - отработаны практические действия по выявлению прилетевших граждан с подозрением на коронавирусную инфекцию, профилактические и дезинфекционные мероприятия. Оборудована площадка для дезинфекционной обработки авиалайнеров. В помещениях аэровокзала усилен медицинский контроль, сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Аналогичные меры безопасности приняты на железнодорожном транспорте, а также в Калужской таможне.

Глава региона положительно оценил принятые в области меры безопасности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, подчеркнув, что в регионе создан оперативный штаб, который работает в круглосуточном режиме. «Меры, которые приняты в настоящее время, считаю достаточными. Но ситуация может измениться, поэтому вопрос будет находиться на особом контроле», - заметил он.

Владислав Шапша поручил руководителям профильных ведомств мониторить ситуацию на промышленных предприятиях региона, часть сотрудников которых являются гражданами стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, а также рекомендовать их руководству ограничить выезд своих специалистов в заграничные командировки.

- Обязательно надо ограничить такие командировки, а для органов государственной власти это решение должно быть обязательным до особого распоряжения, - подчеркнул руководитель области.

Органам местного самоуправления Владислав Шапша рекомендовал в случае необходимости принимать дополнительные меры, вплоть до ограничения массовых мероприятий. При этом, по его мнению, важно избегать сокрытия или искажения информации о реальном положении дел с коронавирусной инфекцией.

- Никакого сокрытия информации быть не должно, - резюмировал Владислав Шапша.