Писатель Александр Лапин рассказал о своих новых книгах

Известный в Калуге российский писатель и журналист Александр Лапин на днях провел в Волгограде творческую встречу с читателями.

В рамках мероприятия Александр Лапин рассказал, что сейчас работает над книгой «Суперхан», которая расскажет о реалиях современного Казахстана.

Есть у Александра Лапина и ещё одна идея – написать произведение на военную тематику. И героя для будущей книги он разыскал в Волгограде. Возможно, им станет Герой Советского Союза, казак Константин Недорубов.

Подробнее о встрече – в видеорепортаже.