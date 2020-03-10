Писатель Александр Лапин рассказал о своих новых книгах

Известный в Калуге российский писатель и журналист Александр Лапин на днях провел в Волгограде творческую встречу с читателями.
В рамках мероприятия Александр Лапин рассказал, что сейчас работает над книгой «Суперхан», которая расскажет о реалиях современного Казахстана.
Есть у Александра Лапина и ещё одна идея – написать произведение на военную тематику. И героя для будущей книги он разыскал в Волгограде. Возможно, им станет Герой Советского Союза, казак Константин Недорубов.
Подробнее о встрече – в видеорепортаже.
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