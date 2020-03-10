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В Калуге выбрали «Мисс Этно»

Дмитрий Ивьев , Фото: Областной молодёжный центр.
Опубликовано: 10.03.2020 16:01 2 422
В Калуге выбрали «Мисс Этно»

Конкурс выиграла Шахнозахон Нурудинова из Узбекской национально-культурной автономии «Хумо».

В минувшее воскресенье, 9 марта, в Калуге прошёл VII конкурс «Мисс Этно». В этом году за почетный титул боролись 8 девушек из 7 диаспор и автономий Калужской области. Русскую национальную культуру представляли 2 конкурсантки, рассказали KP40 в калужском областном молодёжном центре.

Конкурс проходил в три этапа. В «Визитной карточке» каждая участница рассказала о себе, своих увлечениях в небольшой презентации.

Во втором туре перед девушками стояла задача передать характер, темперамент и образ своей нации, представив вниманию зрителей и жюри национальные костюмы. Все они были изготовлены полностью из натуральных материалов, из-за чего некоторым представителям диаспор пришлось ехать на родину для приобретения необходимых тканей и украшений.

Третий тур – «Творческий конкурс». В нем конкурсантки демонстрировали не только свои вокальные и хореографические, но и личные таланты в свободной форме.

По итогам титулы распределили следующим образом:

  • Мисс оригинальность – Екатерина Симоненко (еврейская диаспора),
  • Национальный колорит – Эльвира Куришь (молдавская национальная культура),
  • Мисс грация – Диана Валуева, (Азербайджан),
  • Мисс артистичность – Диана Котова (русская национальная культура),
  • Приз зрительских симпатий - Марии Тер-Варданян (Калужское региональное отделение союза армян).

Звания вице-мисс завоевали Сафи Ариана Арсалах, представляющая афгано-таджикскую общину «Бахтар», и Елизавета Редникова, продемонстрировавшая русскую национальную культуру.

А победительницей и обладательницей почетного титула «Мисс Этно 2020» стала Шахнозахон Нурудинова из Узбекской национально-культурной автономии «Хумо».

Дмитрий Ивьев , Фото: Областной молодёжный центр.
Опубликовано: 10.03.2020 16:01 2 422
Тэги: общество
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