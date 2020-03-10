Шапша рассказал, что почувствовал после назначения

В пятницу, 6 марта, врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША рассказал журналистам о том, что почувствовал, узнав о своём назначении.
- Что почувствовал? Когда что-то неожиданное человеку предлагают, волнение, было достаточно ответственное решение. Это было достаточно неожиданное, серьёзное предложение, которое требует от человека изменить многое в своей жизни. И когда решение принимал, и сейчас, я понимаю прекрасно, что это в значительной степени требует не только от меня, но и от моих близких серьёзных изменений в жизни.
Меньше времени на семью, меньше времени на друзей... Времени практически нет сейчас. И ответственность. Я прекрасно понимаю, что за твоей спиной регион и миллион жителей, у которых свои проблемы, каждый из которых хочет именно здесь и сейчас решить свою проблему.
- Вы советовались с женой? - спросили журналисты.
- Нет.
Владислав Шапша рассказал, что он переехал в Калугу. Когда он был мэром Обнинска, то часто ходил по городу пешком. А вот в Калуге ходить так часто, как ему хотелось бы, не получается из-за плотного графика работы, поездок в районы.
- Я хожу пешком, к сожалению, не так много, как привык. Если я иду, то прохожу километров семь.
На должность временно исполняющего обязанности главы региона Владислав Шапша был назначен 13 февраля. Ранее он занимал пост мэра Обнинска.
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